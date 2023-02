Injectez DLAA dans la plupart des jeux pris en charge par DLSS avec ce plugin tiers

Pourquoi c’est important : Les principaux arguments de vente des cartes graphiques GeForce RTX de Nvidia sont leurs performances de traçage de rayons et leur capacité à augmenter les fréquences d’images à un coût minimal pour la qualité d’image avec DLSS. Le Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) est moins connu mais utilise la même technologie pour améliorer la qualité des images.

Un moddeur a publié cette semaine un wrapper DLL qui permet aux utilisateurs d’ajouter une autre méthode d’anti-aliasing aux jeux prenant déjà en charge le DLSS de Nvidia. Cela pourrait être utile pour les titres moins exigeants et ouvre plus d’options de personnalisation pour les joueurs.

Le DLSS de Nvidia utilise l’intelligence artificielle et les cœurs tenseurs du GPU RTX pour simuler une résolution de sortie supérieure à la résolution d’entrée d’un jeu tout en minimisant les artefacts visuels. L’anticrénelage d’apprentissage en profondeur (deep learning) utilise la même technique tout en maintenant les résolutions de sortie et d’entrée égales, améliorant ainsi la qualité de l’image tout en exécutant les jeux à leur résolution native.

La technologie est la mieux adaptée aux jeux qui n’ont pas besoin de beaucoup de puissance pour obtenir de bons taux de rafraîchissement, comme The Elder Scrolls Online ou Deep Rock Galactic. Cependant, seuls quelques titres prennent officiellement en charge DLAA, tels que Judgment, Farming Simulator 22 et Call of Duty : Modern Warfare II.

Le nouvel outil, du modder emoose, étend DLAA à théoriquement l’un des centaines de jeux compatibles DLSS. La page GitHub du packaging répertorie une vingtaine de titres testés, dont Dying Light 2, Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, God of War et Assetto Corsa Competizione. Cependant, beaucoup d’autres fonctionneront probablement.

Pour installer, extrayez le « dxgi.dll » et « dlsstweaks.ini » dans le même dossier que l’exécutable d’un jeu (celui dans le dossier « Binaries » pour les jeux Unreal Engine 4 qui en ont deux). Ajustez les paramètres en éditant le fichier ini. Les utilisateurs ne doivent pas essayer l’outil avec des jeux en ligne, car cela peut déclencher des interdictions grâce à la protection anti-triche.

Pour les jeux Unreal Engine 4 comme Chernobylite, Ghostwire Tokyo, Ready or Not et FIST : Forged in Shadow Torch, les utilisateurs peuvent avoir besoin de renommer la DLL en « XInput1_3.dll » ou « XInput9_1_0.dll ». Nioh 2 nécessite la fonction « ForceAutoExposure » pour fonctionner correctement avec la DLL DLSS 3.1.

Bien que la plupart des jeux avec DLSS soient des titres haut de gamme avec un traçage de rayons coûteux en calcul, certains joueurs peuvent vouloir la possibilité d’échanger les performances contre la qualité d’image dans certaines situations. Peut-être préfèrent-ils laisser le ray tracing désactivé ou jouer sur un écran 1080p avec un plafond de 60 Hz qui donne beaucoup de marge à leur GPU.

