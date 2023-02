L’Oppo Find N2 Flip sera mis à jour jusqu’à Android 17

Oppo a présenté l’Oppo Find N2 Flip sur les marchés mondiaux aujourd’hui. L’appareil est livré avec la lourde tâche de détrôner, ou du moins, de conquérir certains des fans de la série Samsung Galaxy Z Flip. Oppo est vraiment intéressé par la concurrence directe avec Samsung. La marque sait que pour gagner une bataille contre les Coréens, il lui faudra proposer plus que du matériel. Samsung a beaucoup évolué pour devenir l’une des meilleures, sinon la meilleure, des marques en matière de support logiciel. Pour lutter sous une forme adéquate, Oppo s’est engagé à jusqu’à quatre mises à jour Android majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité pour l’Oppo Find N2 Flip.

Oppo Find N2 Flip recevra quatre mises à jour Android majeures

Compte tenu du nouvel engagement, l’Oppo Find N2 Flip recevra Android 14, Android 15, Android 16 et Android 17. C’est une amélioration massive pour une marque qui n’est pas connue pour son support à long terme. De plus, les mises à jour de sécurité atteindront l’appareil jusqu’en 2028. Le monde sera probablement dominé par l’IA et l’Oppo Find N2 Flip recevra toujours des mises à jour de sécurité. Mis à part les blagues, c’est un excellent moyen de conquérir la confiance des clients mondiaux, surtout lorsque le smartphone a un Dimensity 9000+.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Habituellement, les appareils équipés de chipsets MediaTek ont ​​tendance à être en retard sur les téléphones Qualcomm en ce qui concerne les mises à jour Android. Cependant, cela a changé ces dernières années. Donc, si vous avez été préoccupé par le choix du Dimensity 9000+, Oppo accorde que les mises à jour majeures d’Android ne seront pas un problème. Il s’agit du même niveau de logiciel fourni avec le Samsung Galaxy Z Flip4. C’est une chose de plus qui compte en faveur du Find N2 Flip. L’appareil a des écrans intérieurs et extérieurs plus grands, une batterie plus grande et une charge plus rapide. C’est bientôt pour tirer des conclusions, mais Oppo semble être dans la bonne direction. La marque vise à conquérir une clientèle mondiale avec son téléphone pliable.