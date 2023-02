Le casque Apple Mixed Reality sera lancé à la WWDC 2023

L’Apple Mixed Reality est un appareil légendaire qui a fait la une des journaux ces dernières années. Après plusieurs retards, le prochain produit révolutionnaire de la société devrait enfin faire ses débuts en 2023. Selon un nouveau rapport, l’appareil fera enfin ses débuts en juin, lors de la conférence des développeurs de la société, la WWDC 2023. Cela semble imminent ? Eh bien, gardez à l’esprit que cela est en développement depuis 2015 et a été reporté plusieurs fois. En fait, le calendrier de juin est déterminé après un nouveau délai.

Le casque Apple Mixed Reality était attendu pour juin 2022, mais ensuite, il a été retardé jusqu’en janvier 2023. Janvier est arrivé, et un autre retard dans un calendrier très vague de «printemps». Maintenant, un nouveau retard repousse la sortie de l’appareil à juin 2022. Arrivera-t-il jamais ? Nous ne pouvons pas écarter de nouveaux retards, mais pour l’instant, embrassons-nous et espérons une sortie à la WWDC 2023.

Le produit Apple Mixed Reality devrait changer le monde en juin 2023

À noter qu’Apple n’a donné aucune nouvelle concernant le produit. Considérez donc cela comme une rumeur. Quoi qu’il en soit, le rapport indique qu’Apple a eu des problèmes matériels et logiciels. Il a donc fallu plus de temps pour peaufiner le produit et le logiciel. La décision a en fait été prise plus tôt ce mois-ci. De plus, bien qu’il fasse l’objet d’une annonce lors de la WWDC 2023, ne vous attendez pas à ce qu’il arrive immédiatement sur les étagères. En fait, il ne sera peut-être disponible que plus tard cette année. Cependant, nous ne pouvons pas écarter plus de retards après l’annonce. Tout dépendra de la demande et de la chaîne d’approvisionnement. Apple a eu des problèmes avec les livraisons de la série iPhone 14, nous ne pensons pas que les choses se passeront bien avec un tout nouveau produit comme le casque Apple Mixed Reality.

Selon le rapport, « le timing pourrait toujours changer à nouveau », mais Apple « a l’intention de commercialiser l’appareil d’ici la fin de 2023, si possible ». Il y a beaucoup d’attentes pour le nouveau produit, en particulier de la part d’Apple, qui s’attend à ce qu’il soit un nouveau succès dans son portefeuille.

Le casque Apple Mixed Reality Headset sera la « prochaine nouveauté » de la marque. La marque essaie de réduire sa dépendance aux ventes d’iPhone et souhaite que le nouveau produit puisse aider à cet égard. Pour ceux qui ne le savent pas, les ventes d’iPhone représentent désormais 50% de son chiffre d’affaires total.

Apple peut-il convaincre les consommateurs réguliers de plonger dans la tendance AR/VR ?

Nous savons tous que les casques AR/VR n’ont pas réussi à devenir « grand public ». Meta a perdu énormément d’argent et de valeur après sa poussée dans le métaverse. Le fait est que cela reste un créneau qui n’attire que les passionnés. Mais une chose que nous savons, Apple a un talent particulier pour lancer de nouveaux produits. L’entreprise peut changer de segment en lançant un produit qui attire des « utilisateurs réguliers » ou échoue « lamentablement ». L’entreprise peut fournir des produits qui fonctionnent bien pour les utilisateurs, tandis que les concurrents ont du mal à créer de nouvelles catégories. Quoi qu’il en soit, l’entreprise n’est pas parfaite et peut aussi faire des erreurs. Il y a encore un problème avec le casque Apple Mixed Reality – il coûtera environ 3 000 $. Cela peut facilement repousser le « joe moyen ».

En ces temps économiques difficiles, nous ne voyons pas tout le monde investir beaucoup d’argent dans un nouveau produit. Apple devra convaincre les consommateurs qu’ils ont besoin de ce produit. Donc, nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit plus qu’un produit de niche dans la première génération.

Caractéristiques affirmées

L’Apple Mixed Reality devrait être livré avec une puce de la série Apple M2, deux écrans 4K VR et une « vaste gamme de caméras » pour AR. De plus, il introduira un tout nouveau système d’exploitation appelé xrOS. Il peut arriver comme un rafraîchissement pour les passionnés d’Apple. Après tout, cette année ne sera pas la plus intéressante en ce qui concerne les produits Apple. Selon les rumeurs, il n’y aura pas de changements significatifs dans le portefeuille actuel de produits, à part un éventuel iPhone 15 Ultra.