L’application sociale BeReal travaille sur l’intégration de Spotify pour permettre aux utilisateurs de partager les chansons qu’ils écoutent

BeReal est rapidement devenue l’une des applications les plus populaires de 2022, et elle a même été nommée Application iPhone de l’année par Apple. Maintenant, BeReal veut rendre sa plate-forme encore plus attrayante pour les utilisateurs – l’application est sur le point d’obtenir une intégration officielle avec Spotify pour permettre aux utilisateurs d’y partager des chansons.

BeReal fournira l’intégration de Spotify

Comme indiqué par le développeur et l’analyste de l’application Alessandro Paluzzi, BeReal travaille sur une nouvelle intégration avec Spotify. Une fois cette fonctionnalité prête, les utilisateurs de BeReal pourront facilement partager la chanson qu’ils écoutent sur Spotify avec leurs abonnés BeReal. La fonctionnalité est actuellement en cours d’implémentation dans les applications iOS et Android de BeReal.

En plus des chansons, la fonctionnalité fonctionnera également avec les podcasts disponibles sur Spotify. Si l’utilisateur écoute une chanson ou un podcast lors de la prise d’un BeReal, l’application détectera automatiquement le contenu et y ajoutera un lien. « Écoutez de la musique ou des podcasts lorsque vous prenez votre BeReal pour le partager avec vos amis », indique un message dans l’application.

Malheureusement, on ne sait pas exactement quand cette fonctionnalité sera disponible au public, mais il semble que cela ne prendra pas longtemps car Paluzzi a pu en montrer des captures d’écran en action.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, BeReal est une application sociale lancée en 2020 qui est devenue connue pour motiver les utilisateurs à partager de vrais moments de leur vie. Pour rendre le contenu authentique, l’application avertit les utilisateurs lorsqu’il est temps de prendre une photo de ce qu’ils font. Il n’y a pas de filtres ni d’options d’édition. Vous venez de capturer la photo et de l’envoyer à vos amis.

Selon Apple, qui a décrit BeReal comme « innovant », l’application donne aux utilisateurs un « regard authentique sur la vie de leur famille et de leurs amis ». L’application a été élue Application de l’année 2022 pour iPhone.

BeReal est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger sur l’App Store.

