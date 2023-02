MacBook Air 15 pouces d’Apple : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Des rumeurs circulent sur la possibilité d’un nouveau MacBook Air 15,5 pouces d’Apple. Selon un analyste de l’industrie de l’affichage Ross Jeunela chaîne d’approvisionnement d’Apple a commencé la production de panneaux d’affichage pour le nouveau modèle, et il prédit qu’il sera lancé « début avril ».

La possibilité d’un nouveau MacBook Air avec un écran plus grand de 15,5″ est une excellente nouvelle, mais il reste encore de nombreux facteurs inconnus. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Nouvelle taille d’affichage de 15,5 pouces

Le nouveau MacBook Air avec un écran de 15,5 pouces est la mise à niveau la plus notable. Le MacBook Air actuel mesure 13 pouces, donc si Apple devait sortir une version 15 pouces, ce serait la plus grande jamais réalisée pour un MacBook Air. Les personnes qui utilisent leur ordinateur portable pour le travail, les jeux ou des projets créatifs peuvent trouver que le plus grand écran fait une énorme différence.

On ne sait pas si le nouveau MacBook Air 15 pouces aura un écran Pro Motion comme les Macbook Pro 2022 ou 2023.

Puce M2 ou M3 actualisée ?

Bien que nous n’ayons pas beaucoup de détails sur le nouveau modèle, il y a des rumeurs selon lesquelles le MacBook Air sera équipé de la puce M2, similaire au MacBook Air 13 pouces actuel sorti en juillet 2022. Cependant, il est également possible qu’Apple puisse utilisez la puce M3 de nouvelle génération basée sur 3 nm, qui n’a pas encore été annoncée.

Chez Netcost-security.fr, nous ne savons pas si c’est une bonne idée de sortir le nouveau MacBook Air avec la puce M2 ce printemps car il y a des rumeurs selon lesquelles Apple mettra à jour le MacBook Air plus tard cette année avec la puce M3. Si le rafraîchissement du M3 est vrai, il n’y aurait qu’environ six à huit mois entre ces rafraîchissements. Nous ne savons pas encore quels sont les plans d’Apple ni comment ils vont gérer si rapidement la sortie de deux nouveaux modèles de MacBook Air.

Nouvelles options de couleur pour Macbook Air ?

Nous pourrions également voir l’introduction de nouvelles options de couleur pour le MacBook Air, car des rumeurs suggèrent qu’Apple envisage d’offrir une gamme d’options de couleur pour les modèles MacBook Air et MacBook Pro, similaires à l’iMac M1. Une possibilité est que le nouveau MacBook Air soit disponible en violet. Cela s’écarterait des options habituelles de couleur argent, gris sidéral et or.

Date de sortie et prix

Selon Young, la date de sortie du nouveau MacBook Air est début avril 2023. Pas encore de nouvelles d’Apple, mais la société dévoile généralement de nouveaux produits au printemps (mars 2022 et avril 2021 en sont des exemples). Le MacBook Air 13 pouces avec la puce M2 commence à 1 199 $, donc le modèle 15,5 pouces pourrait coûter plus cher. Nous nous attendons à ce que le nouveau Macbook Air 15 pouces coûte environ 1 499 $.

Dans le passé, Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), a prédit avec précision de nombreuses fonctionnalités des futurs produits Apple. Il a prédit correctement que les modèles iPhone 13 Pro et MacBook Pro haut de gamme incluraient ProMotion. De plus, l’iPad mini de sixième génération aurait un écran de 8,3 pouces. Compte tenu de la crédibilité de Ross, il y a de fortes chances que le nouveau Macbook Air ait un écran de 15,5 pouces.