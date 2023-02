Une fuite suggère que le RTX 4060 aura 8 Go de VRAM et moins de cœurs CUDA que le RTX 3060

Pourquoi c’est important : alors que les caractéristiques et la période de sortie de la GeForce RTX 4070 de Nvidia commencent à prendre forme, les gens attendent naturellement la RTX 4060, sans doute le membre le plus crucial de la gamme Ada Lovelace. Cependant, une fuite récente indique que certaines de ses caractéristiques pourraient être légèrement inférieures aux attentes. La VRAM, en particulier, pourrait être un problème, étant donné la quantité de certains jeux récents semblent utiliser.

Le leaker de confiance kopite7kimi a publié cette semaine ses dernières informations sur les caractéristiques de la GeForce RTX 4060 de bureau, et elles ressemblent remarquablement à la déclinaison pour ordinateur portable. Dans plusieurs domaines, les chiffres du GPU semblent inférieurs à ceux de son prédécesseur, le RTX 3060. Le plus frappant est peut-être que le RTX 4060 ne peut inclure que 8 Go de VRAM. Le RTX 3060 dispose de 12 Go (étrangement plus que les 8 Go du RTX 3070).

De plus, certaines versions récentes ont soulevé des inquiétudes quant à la quantité de mémoire vidéo dont les futurs jeux PC haut de gamme pourraient avoir besoin. L’analyse des performances de Hogwarts Legacy de TechPowerUp suggère que le jeu consomme au moins 10 Go de VRAM pour la plupart des utilisateurs et jusqu’à 14 Go avec le ray tracing activé. Le remake de Dead Space a également des problèmes avec les cartes graphiques inférieures à 12 Go dans certaines situations.

RTX 4060 utilise toujours PG190.

AD107-400-A1

3072FP32

8G GDDR6 18 Gb/s

115W

24M L2 J’essaierai de rester neutre sur toute fuite à l’avenir. ???????????? – kopite7kimi (@kopite7kimi) 13 février 2023

Si les futures versions ont des problèmes similaires, une faible VRAM pourrait être un point d’ancrage autour de certains des GPU nouveaux et à venir les plus populaires. Les produits phares comme le RTX 4090 font l’objet de beaucoup de battage médiatique, mais les graphiques Steam montrent que les cartes de niveau XX50 et XX60 sont les plus populaires pour leur prix abordable. Le RTX 4060 sera probablement le meilleur vendeur d’Ada Lovelace. Dans tous les cas, les utilisateurs de cartes graphiques de milieu de gamme devraient déjà réduire leurs paramètres graphiques et utiliser DLSS ou FSR pour alléger la charge VRAM.

Cependant, ce qui est également préoccupant, c’est que les caractéristiques RTX 4060 de bureau de kopite7kimi montrent qu’il a un nombre de cœurs CUDA, un nombre de cœurs Tensor, un nombre de cœurs de ray tracing et un TDP identiques à la version pour ordinateur portable. Il utilise également le même GPU AD107 que l’ordinateur portable RTX 4060. Ces caractéristiques sont inférieures à celles du RTX 3060 de bureau, ce qui remet en question les performances de son successeur dans certains domaines.

Bien que la vitesse de fréquence du RTX 4060 de bureau soit encore inconnue, il aura une RAM plus rapide que le RTX 3060. Des rumeurs précédentes suggéraient que le RTX 4060 atteindrait des performances similaires à celles du RTX 3070 Ti.

Peut-être plus important encore, nous ne connaissons toujours pas le prix du RTX 4060. À titre de comparaison, le RTX 3060 a été lancé à 330 $. Nvidia devrait choisir un prix qui établit une voie de mise à niveau confortable pour ceux qui utilisent encore des GTX 1060 ou des GTX 1650. À en juger par la configuration système requise pour les jeux récents, ces cartes ne prendront pas en charge les jeux AAA plus longtemps.



