iOS 16.3.1 inclut les changements de détection de crash de l’iPhone 14 après de fausses plaintes positives

Au cours des derniers mois, la nouvelle fonctionnalité de détection de collision de l’iPhone 14 a fait la une des journaux pour les faux positifs qui ont inondé les centres d’appels 911. Pour aider à lutter contre cela, Apple indique que la version actuelle d’iOS 16.3.1 inclut d’autres optimisations pour la détection des collisions…

Plus récemment, un rapport du New York Times comprenait une poignée d’histoires sur la détection de collision déclenchée à tort par des skieurs du Colorado. Ce rapport était particulièrement sévère, avec des citations de premiers intervenants exprimant leur frustration quant à la façon dont les faux appels de détection de collision affectent leur capacité à faire leur travail.

Certains premiers intervenants sont allés jusqu’à demander aux utilisateurs d’iPhone de désactiver complètement la détection de collision en raison de l’afflux de faux positifs. La détection de collision a également été faussement déclenchée sur des montagnes russes, incitant certains parcs d’attractions à installer des panneaux indiquant aux passagers de laisser leur iPhone derrière eux.

Dans le même temps, cependant, Crash Detection a déjà aidé à sauver la vie d’utilisateurs d’iPhone 14 qui se sont retrouvés dans un accident de voiture. Apple a un équilibre délicat à trouver entre s’assurer que la fonction détecte correctement les vrais accidents de voiture tout en minimisant les faux positifs.

Le correctif d’Apple pour les faux positifs de Crash Detection

La détection de collision sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro utilise des capteurs de force G combinés à d’autres données pour détecter une collision. Apple l’a décrit comme un « algorithme assez dynamique » et s’efforce d’affiner cet algorithme au fur et à mesure qu’il en apprend davantage sur la détection des collisions dans le monde réel.

iOS 16.1.2, sorti en novembre 2022, incluait ce qu’Apple a décrit comme «des optimisations de détection de collision sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro». Ce changement était en grande partie en réponse aux premières histoires de détection de collision déclenchées sur des montagnes russes.

Avec la sortie d’iOS 16.3.1 d’aujourd’hui, Apple a plus de changements en magasin pour la détection de crash. La société est une fois de plus vague dans ses notes de publication : « Optimisations de la détection de collision sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro ».

Apple a recueilli les commentaires des centres d’appels touchés par les faux positifs de Crash Detection. L’entreprise a même envoyé des ingénieurs et d’autres représentants pour observer les équipes concernées. L’espoir est qu’iOS 16.3.1 résoudra, ou du moins aidera considérablement, le problème des faux positifs de Crash Detection – il reste à voir si cela s’avère vrai.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :