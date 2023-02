Huawei Petal Maps pour obtenir de nouvelles fonctionnalités qui le rendront meilleur que Google Maps

Selon une nouvelle rumeur, Huawei travaille actuellement à apporter d’énormes changements aux Petal Maps. La société de technologie chinoise teste actuellement la version 3.3.0.205 de Petal Maps, qui devrait être dotée d’une toute nouvelle interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités.

Avec la nouvelle interface utilisateur, vous verrez une toute nouvelle interface une fois que vous aurez ouvert l’application. Au lieu de voir l’interface cartographique habituelle, vous voyez un globe avec un meilleur rendu. La première chose que vous trouvez sur le globe est l’adresse du domicile et le pointeur de votre position actuelle. Le bouton de calque et la position en temps réel se déplaceront respectivement vers le coin supérieur droit et le coin inférieur droit.

Tout en bas de l’application, vous trouverez la barre de recherche repensée qui se confond avec la barre des tâches. En dessous, vous retrouvez les trois icônes habituelles qui sont Explorer, Directions et Moi ; disposés sous forme d’onglets. Huawei a également décoré toute cette section avec une image de fond de ciel bleu.

Nouvelles fonctionnalités des Huawei Petal Maps

Tout d’abord, Huawei a optimisé la carte pour vous offrir une navigation de haute précision afin de rendre vos navigations meilleures et plus fluides. Huawei étendra également la couverture de Petal Maps à des régions comme la Malaisie, les Philippines, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Mexique et la France.

Les nouvelles cartes de pétales vous permettront de mesurer le périmètre et la zone dans les options. Les utilisateurs peuvent également partager leurs avis directement dans l’application.

Les nouvelles cartes viendront également avec des optimisations de diffusion de navigation pour améliorer le scénario d’arrêt et de démarrage aux feux de circulation. Le rappel de distance qui affiche la distance parcourue pendant votre voyage verra également quelques optimisations.

Une fois que vous avez traversé une intersection, la carte vous guide vers le bon virage pour ne pas manquer votre voie.

Comment télécharger les nouvelles cartes de pétales

Ces nouvelles fonctionnalités de Huawei Petal Maps sont déjà en période de test bêta. Cela indique qu’il sera bientôt disponible pour le grand public. Cependant, vous pouvez également tester la version bêta en appuyant sur ce lien. Vous pouvez aussi attendre un peu avant d’utiliser la version stable car les versions bêta ne sont pas trop fiables.

