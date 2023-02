Le SDK DLSS 3.1 de Nvidia ajoute des améliorations de performances, des personnalisations et une mise à jour automatique

Pourquoi c’est important : Nvidia a continuellement amélioré sa solution de mise à l’échelle des images Deep Learning Super Sampling (DLSS) depuis son introduction en 2019. De nombreux utilisateurs mettent à jour manuellement les jeux pour implémenter DLSS vers la dernière version, mais les futurs titres pourraient automatiser le processus.

Team Green a récemment publié la version 3.1 du SDK DLSS sur sa page GitHub, sa première mise à jour importante en près d’un an. La nouvelle version ajoute une personnalisation accrue et des mises à jour automatiques ainsi que des améliorations de performances.

Chaque fois que Nvidia publie une nouvelle version du DLSS, les développeurs de jeux publient parfois un correctif DLSS officiel pour réimplémenter la fonctionnalité mise à jour. Comme tous les studios ne le font pas, les utilisateurs téléchargent souvent manuellement les fichiers pertinents et les insèrent dans les jeux pour améliorer leur qualité d’image et leurs performances. Bien que ce ne soit pas trop compliqué, d’autres ont essayé de simplifier le processus. Le DLSS Swapper de Beeradmoore est une méthode populaire pour mettre à niveau rapidement l’implémentation DLSS d’un jeu.

Cependant, le nouveau SDK ajoute des mises à jour en direct, ce qui rend inutiles les mises à jour manuelles et les solutions tierces. Les développeurs peuvent désormais éventuellement configurer leurs jeux pour qu’ils se mettent à jour automatiquement vers la dernière version DLSS au fur et à mesure que Nvidia les publie, ce qui facilite les mises à niveau pour les développeurs et les moddeurs.

Un nouveau mod fait de Control le premier jeu à bénéficier du dernier SDK. Le correctif non officiel du modder filoppi utilise le fichier DLL DLSS 3.1.1 (disponible sur TechPowerUp) pour améliorer l’apparence et le fonctionnement du jeu de tir à la troisième personne acclamé par la critique de Remedy. Il ajoute également DLAA, le prise en charge UltraWide et, plus impressionnant encore, le HDR natif.

Ceux qui n’ont pas de GPU RTX doivent noter que le mod permet également d’injecter manuellement la Fidelity FX Super Resolution 2.1 d’AMD, que Control ne prend pas en charge de manière native. Pour installer, téléchargez les fichiers depuis PC Gaming Wiki, copiez-les pour remplacer les fichiers pertinents dans le dossier d’installation du jeu et démarrez-le en mode DirectX 12.

Les joueurs doivent noter que bien que le correctif utilise DLSS 3.1.1, il n’ajoute pas la génération d’images DLSS 3 à Control. Il n’apporte que les dernières améliorations de Nvidia à la mise en œuvre de la super résolution dans le jeu.

Une autre nouvelle fonctionnalité du DLSS 3.1 permet aux développeurs de mieux le personnaliser pour différents types de contenu à différentes résolutions. Par exemple, les jeux rapides peuvent mieux s’adapter à certains préréglages de développement qu’à d’autres lorsqu’ils traitent des défauts DLSS, comme les images fantômes.

Certains des jeux les plus récemment sortis, comme le remake de Dead Space, Hogwarts Legacy et la série Judgment, ont un support DLSS natif. Les studios ont progressivement ajouté DLSS 3 à des jeux comme Dying Light 2, Hitman World of Assassination (anciennement connu sous le nom de Hitman III) et Cyberpunk 2077 après le lancement. Une mise à jour au début du mois dernier a également amélioré le mode DLSS Ultra Performance, de sorte que les utilisateurs ne devraient pas avoir peur de l’essayer s’ils rencontrent des difficultés pour exécuter le ray tracing dans des jeux comme Cyberpunk ou Portal RTX, en particulier lorsqu’ils jouent sur des écrans 4K.

