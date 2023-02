Un aperçu du hardware et des logiciels prototypes qu’Intel utilise pour la validation du processeur

Qu’est-ce qui vient de se passer? Der8auer, passionné d’overclocking, s’est récemment rendu au laboratoire OC d’Intel à Portland, dans l’Oregon. Au cours de sa visite, il a été autorisé à voir jusqu’où il pouvait pousser le nouveau processeur mobile Core i9-13900HK de Chipzilla. Les résultats sont impressionnants et n’ont pas demandé beaucoup de travail, bien qu’il y ait quelques notes de bas de page à prendre en compte.

En utilisant un outil Intel interne appelé ROC (abréviation d’overclocking en temps réel) avec du hardware prototype, der8auer a pu pousser le 13900HK à 6,0 GHz avec une relative facilité avant qu’il ne se bloque. C’est assez impressionnant pour une puce mobile même si, encore une fois, il utilisait du hardware et des logiciels prototypes.

der8auer a décrit ROC comme une version allégée de l’Extreme Tuning Utility (XTU) d’Intel qui est très intuitive, légère et propre. ROC n’est pas accessible au public et malheureusement, der8auer a déclaré qu’il ne savait pas si cela changerait un jour.

La solution de refroidissement par air sur le processeur est également plus robuste que ce que vous trouverez généralement dans un ordinateur portable (mais toujours rien de super impressionnant par rapport à un refroidisseur de bureau haut de gamme), alors gardez cela à l’esprit. Pourtant, der8auer a déclaré qu’il s’agissait de la fréquence la plus élevée qu’il connaisse pour une puce mobile.

Il y a quelques mois, der8auer avait du mal à atteindre 5,6 GHz sur un processeur d’ordinateur portable avec de la neige carbonique.

Comme vous le verrez, les plates-formes de validation de référence présentées dans la vidéo sont sans doute plus intéressantes que l’overclocking lui-même. La première carte personnalisée qui nous est présentée regorge de fonctionnalités uniques introuvables sur les cartes mères grand public, notamment un chipset remplaçable à chaud qui peut être remplacé sans avoir à flasher le BIOS, une configuration de mémoire DIMM par canal et un accès sans précédent au CPU.

Il est également intéressant qu’Intel utilise des puces BGA au lieu de processeurs LGA pour les tests de validation.

der8auer a déclaré qu’en plus de cette vidéo, il avait déjà tourné deux autres segments et prévoyait d’en faire au moins un de plus. Si vous êtes du tout intéressé par les événements matériels, vous ne regretterez pas l’investissement de 17 minutes.

