Ces appareils Samsung reçoivent désormais la mise à jour globale Android 13 / One UI 5.1

Le géant sud-coréen de la fabrication, Samsung, a publié son dernier skin Android, One UI 5.1 pour certains de ses produits phares. Sa série phare 2023, la version globale de la série Galaxy S23, a déjà cette nouvelle mise à jour. Maintenant, il y a des rapports selon lesquels la société publiera cette mise à jour sur plusieurs de ses produits phares mondiaux. Selon les commentaires des utilisateurs, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 reçoivent cette mise à jour. Ces téléphones portables sont tous deux des téléphones portables pliables 2022 de la société. En plus de ces téléphones portables pliables, la mise à jour globale One UI 5.1 est désormais disponible pour les produits phares 2021 de Samsung, la série Galaxy S21.

Série Galaxy S21, Z Flip 3, Z Fold 3 et autres

La mise à jour Samsung One UI 5.1 pour les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra est désormais disponible avec la version du micrologiciel G99xBXXU6EWAF. La mise à jour est maintenant disponible en Europe, y compris aux Pays-Bas et en Allemagne. La mise à jour devrait arriver sur d’autres marchés européens dans quelques jours pour les téléphones de la série Galaxy S21.

De plus, Samsung a commencé à publier des mises à niveau One UI 5.1 pour certains modèles Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Ces téléphones mobiles pliables recevront également le correctif de sécurité de février 2023 dans le cadre de la mise à jour.

La mise à jour vers One UI 5.1 est toujours au-dessus d’Android 13, et la version du firmware du Galaxy Z Flip 3 est F711BXXU4EWB1. La version du micrologiciel de la mise à niveau One UI 5.1 pour le Galaxy Z Fold 3 est F926BTBU3EWB1. Ces nouvelles mises à jour logicielles sont actuellement envoyées en Inde et en Thaïlande, et davantage de marchés devraient les recevoir dans les prochains jours.

Si la mise à jour est disponible dans votre région, vous pouvez aller dans « Paramètres » – « Mise à jour du logiciel » et appuyer sur « Télécharger et installer ». Cependant, si vous ne trouvez pas la mise à jour, soyez juste un peu patient, elle arrivera très bientôt.

Samsung Galaxy S22/Ultra et Z Fold 4 commencent à recevoir Android 13/One UI 5.1 en Europe

Le système One UI 5.1 a été initialement introduit par Samsung avec la série Galaxy S23, qui a été dévoilée plus tôt ce mois-ci. Bien que seules quelques personnes aient reçu des précommandes pour la série Galaxy S23, Samsung a déjà commencé à proposer la mise à jour One UI 5.1 aux combinés précédents. La mise à jour Samsung One UI 5.1, avec la version de micrologiciel S90xBXXU3CWAI, est actuellement déployée sur les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra en Europe, apportant plusieurs ajouts importants et améliorations de l’interface utilisateur. La mise à jour est actuellement accessible en Allemagne, mais il est possible que d’autres pays européens la reçoivent dans les prochains jours.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

https://www.youtube.com/watch?v=eCPvzOWFgdg



Le package de téléchargement de la mise à jour One UI 5.1 pour la série Samsung S22 a une taille d’environ 2 Go. Ainsi, les utilisateurs doivent s’assurer d’utiliser un réseau Wi-Fi pour télécharger. Les utilisateurs peuvent vérifier la mise à jour One UI 5.1 sur leurs téléphones mobiles en allant dans… « Paramètres » – « Mise à jour du logiciel » et appuyez sur Télécharger et installer. De plus, la version F936BXXU1CWAC du firmware de mise à jour One UI 5.1 de l’écran pliable Samsung Galaxy Z Fold 4 a également commencé à être poussée en Europe. La mise à jour est actuellement disponible en Allemagne et aux Pays-Bas.

Une interface utilisateur 5.1

L’une des nouvelles fonctionnalités de Samsung OneUI 5.1 est une tonalité plus facile à régler pour les selfies et un accès rapide à Expert RAW. L’utilisation d’albums de famille partagés facilite également le partage d’images avec les membres de la famille. Pour améliorer la texture de la photo, la fonction de remastérisation supprime automatiquement les ombres et les reflets. La vue de la galerie a également été améliorée. Les utilisateurs peuvent désormais afficher des informations pertinentes en balayant une image ou une vidéo dans la galerie. Les utilisateurs peuvent également rechercher plusieurs personnes ou sujets à la fois et choisir où enregistrer les captures d’écran. De plus, les utilisateurs peuvent redimensionner et déplacer des griffonnages en utilisant trois emojis dans la caméra AR Emoji. Un nouveau widget de batterie est également disponible pour vérifier l’état de la batterie de l’appareil Galaxy.