Apple publie iOS 16.3.1 avec des corrections de bugs et des optimisations de détection de crash

Après un intervalle de deux semaines, Apple publie enfin une mise à jour iOS et il s’agit d’une mise à jour publique et non d’une mise à jour bêta. iOS 16.3.1 est désormais déployé sur les iPhones éligibles. Le précédent iOS 16.3 était une grosse mise à jour avec de nombreux changements et de nouvelles fonctionnalités. Mais il y a aussi quelques problèmes qu’Apple résout enfin dans la mise à jour iOS 16.3.1.

Comme nous sommes habitués aux mises à jour hebdomadaires d’Apple, y compris les versions bêta, nous nous attendions à une mise à jour il y a deux semaines et la semaine dernière également. Mais comme vous le savez, il n’y a pas eu de mise à jour au cours des deux dernières semaines, mais la nouvelle mise à jour est disponible pour tous.

Parallèlement à iOS 16.3.1, Apple a également publié watchOS 9.3.1, tvOS 16.3.2, macOS Ventura 13.2.1 et iPadOS 16.3.1. La nouvelle mise à jour iOS 16.3.1 est en cours de déploiement avec le numéro de build 20D67. La dernière mise à jour pèse environ 330 Mo, ce qui peut varier en fonction de l’appareil.

iOS 16.3.1 est une mise à jour incrémentielle par rapport à iOS 16.3 et apporte quelques améliorations et corrections de bugs. Cela inclut l’optimisation de la détection des collisions sur la série iPhone 14. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Cette mise à jour fournit des correctifs de bugs importants et des mises à jour de sécurité pour votre iPhone, notamment :

Les paramètres iCloud peuvent ne pas répondre ou s’afficher de manière incorrecte si les applications utilisent iCloud

Les requêtes Siri pour Find My peuvent ne pas fonctionner

Optimisations de la détection de collision sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro

Si vous avez un iPhone éligible et déjà mis à jour vers iOS 16, vous obtiendrez la mise à jour OTA sur votre appareil. Si vous avez un iPhone éligible pour la mise à jour, vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Une fois la mise à jour disponible, appuyez sur le bouton Télécharger et installer.

Avant de mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.3.1, assurez-vous de faire une sauvegarde des données importantes et de la charger à au moins 50 %.

Vérifiez également :

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.