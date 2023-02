Méfiez-vous de ces nouveaux appareils Apple en 2023

Février a été un mois très dramatique pour la plupart des marques, mais pas pour Apple. La société basée aux États-Unis n’a pas fait l’actualité à l’exception de l’introduction d’Apple HomePod 2. Cependant, les choses ne restent pas les mêmes car la société va annoncer de nouveaux appareils Apple en 2023.

Les rumeurs suggèrent que la société prévoit d’introduire deux nouveaux appareils Apple dans son inventaire. Outre son smartphone habituel, on peut s’attendre à un casque Mac Pro et AR/VR. Avec les nouveaux appareils, Apple introduit souvent différentes combinaisons de couleurs. Découvrons-en plus.

Nouveaux appareils Apple en 2023 : vous allez adorer acquérir

Avant de perdre plus de temps, commençons par les nouveaux appareils Apple attendus plus tard cette année.

Nouveau Mac Pro :

On s’attend à ce que le nouveau Mac Pro soit sur le marché avec Apple Silicon quelques mois plus tard. Plus important encore, des rumeurs suggèrent que l’ordinateur de bureau comportera la dernière puce M2. La société a l’intention de présenter le Mac le plus rapide de tous les temps. De plus, le prochain Apple Mac Pro aura un design similaire au modèle 2019. Cependant, vous ne pourrez pas obtenir la RAM évolutive de l’utilisateur.

Le mois dernier, des rumeurs disaient que l’appareil prendrait en charge macOS 13.3, voyant le test de la société pour le rendre possible. Compte tenu de cela, macOS 13.3 et Mac Pro devaient sortir en mars ou avril de cette année. Il semble y avoir un léger retard; par conséquent, nous pouvons nous attendre à leur annonce lors de la WWDC 2023, qui aura lieu en juin 2023.

Casque AR/VR Apple :

La société a été soupçonnée de travailler sur son nouveau casque Apple AR/VR. Tout comme l’Apple Mac pro, le casque AR/VR devrait être annoncé à la WWDC cette année. La meilleure partie de ce nouvel appareil Apple est qu’il aura des lentilles micro LED 4K. De plus, il y aura plus de dizaines de caméras, un suivi œil-main, un bouton physique comme la couronne numérique d’Apple Watch et des puces M2 et H2.

Il y aura également une nouvelle interface iOS avec un excellent support pour différentes applications et la possibilité de devenir un écran externe pour Mac. La société accorde plus de temps aux développeurs pour terminer les applications pour les casques AR/VR avant sa date de lancement.

Apple iPhone 15 aura une nouvelle couleur :

Les nouveaux appareils d’Apple devraient avoir de nouvelles couleurs. La prochaine série Apple iPhone 15 pourrait l’avoir. En mars dernier, la société a introduit la couleur Alpine Green pour son smartphone. Cette tradition devrait se poursuivre d’année en année.