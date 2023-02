Une mise à jour UI 5.1 arrive sur ces téléphones en février 2023

Samsung a sorti sa nouvelle série phare Galaxy S23 plus tôt ce mois-ci. Et avec la série Galaxy S23, la société a également publié One UI 5.1. Il s’agit d’une mise à jour importante pour les téléphones Galaxy exécutant One UI 5. Il existe de nombreux changements et fonctionnalités importants dans la mise à jour One UI 5.1. Et le temps n’est pas loin où les utilisateurs de Samsung pourront en faire l’expérience. Voici la liste des téléphones Galaxy qui recevront One UI 5.1 en février 2023.

Actuellement, One UI 5.1 n’est disponible que sur la série Galaxy S23. Et selon les premières critiques, One UI 5.1 a été beaucoup amélioré et semble beaucoup plus fluide que One UI 5.0. Oui, il n’y a peut-être pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais les nouvelles sont assez importantes et utiles.

One UI 5.1 apporte une animation plus rapide, un nouveau widget pour les pourcentages de batterie des accessoires, et plus encore. Vous pouvez consulter les fonctionnalités de One UI 5.1 sur cette page. Il y a de nombreuses raisons d’être enthousiasmé par One UI 5.1. Mais combien de temps devrez-vous attendre pour découvrir One UI 5.1 ? Cet article vous en donnera une idée.

La plupart du temps, lorsque Samsung lance un téléphone premium, il inclut une nouvelle mise à jour One UI. Et une fois que l’appareil est disponible au public, la même mise à jour est déployée sur d’autres appareils éligibles. Cela indique que ne vous attendez pas à la mise à jour One UI 5.1 sur les autres téléphones Galaxy avant le 17 février, date à laquelle la série Galaxy s23 sera disponible.

Selon le Forum des opérateurs Fido, One UI 5.1 sera disponible à partir de ce mois-ci. Grâce à Sammobile pour le rapport. Voici le premier ensemble de téléphones Galaxy qui recevra la mise à jour One UI 5.1.

(À partir du 22 février)

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Galaxy S22

Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Il s’agit de la liste du premier ensemble, ce qui indique que One UI 5.1 sera déployé sur plus de téléphones, mais cela pourrait prendre du temps. Il est possible que tous les téléphones Galaxy exécutant One UI 5 reçoivent la mise à jour One UI 5.1. Vous pouvez consulter la liste attendue ici.

La liste est basée sur l’horaire officiel établi par le transporteur Fido. Et donc si vous avez un appareil d’un autre opérateur ou un téléphone déverrouillé, l’heure indiquée peut être différente. Faites-nous savoir si votre appareil est sur la liste. Et en cas de questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

