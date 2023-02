Sony garde le design du Sony Xperia 1V inchangé

Sonny prévoit de présenter le Sony Xperia 1V. La société sud-coréenne vise à introduire un autre joyau dans sa gamme Sony Xperia 1. Les rumeurs suggèrent que le nouvel appareil sera doté de fonctionnalités garantissant innovation et performance. Comme d’autres smartphones haut de gamme, de nouvelles fuites sont sorties, laissant entendre que quelque chose d’unique arrivera plus tard cette année.

Sony Xperia 1v copiera le design de Sony Xperia 1 IV :

Selon les rumeurs, le design de l’édition Xperia 1V se démarque parmi les autres caractéristiques du smartphone. En bref, le design sera moderne et élégant et contiendra un minimum de lunettes. Ce sera sûrement une bonne affaire pour les utilisateurs. Plus important encore, nous pouvons nous attendre à une bonne performance suivie d’une beauté étonnante.

Les rumeurs suggèrent également que le design ressemble au design du Sony Xperia 1 IV, qui a une triple caméra sous la bosse verticale de la caméra. De plus, le Xperia 1V sera équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2. Par conséquent, nous pouvons supposer qu’une centrale électrique ultime se présentera plus tard cette année.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le smartphone peut gérer des opérations complexes telles que le multitâche et les jeux graphiques haut de gamme. La caractéristique la plus étonnante à noter est la triple caméra arrière du Xperia 1V. Par conséquent, vous allez profiter de la meilleure expérience de séance photo. Cela serait possible si nous pouvions obtenir l’objectif principal de 12 MP, un appareil photo ultra large de 48 MP et un téléobjectif de 12 MP.

Le Sony Xperia 1V sera sans aucun doute un ajout fantastique à la famille Sony Xperia. En dehors de cela, le smartphone aura une prise casque, un bouton d’alimentation et un bouton d’obturation. De plus, un lecteur d’empreintes digitales sera intégré au châssis du smartphone. Il y a aussi une bascule de volume, un port USB-C central et un plateau SIM.

Le Sony Xperia 1V dispose d’un appareil photo selfie 12MP, d’une batterie de 5 000 mAh et de 16 Go de RAM. Les dimensions globales du smartphone sont de 161,0 x 69,3 x 8,55 mm. C’est un smartphone très attendu pour les utilisateurs car il devrait offrir de bonnes performances et une apparence époustouflante. C’est tout ce que nous avons à partager avec vous; restez à l’écoute pour la prochaine mise à jour.