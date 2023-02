Fuite des spécifications Xiaomi MIX Fold 3 – pour utiliser un capteur téléobjectif périscope

À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup de marques de téléphones portables pliables sur le marché. Samsung possède les appareils les plus pliables ainsi que des parts de marché dans le monde. Au départ, Huawei et Samsung étaient à égalité sur le marché du pliable. Cependant, après l’interdiction américaine de Huawei, la société n’a pas pu suivre le rythme. Les autres marques chinoises n’ont pas fait grand-chose pour revendiquer la part de marché pliable de Huawei. Ainsi, Samsung a eu un tour presque gratuit. Des marques chinoises comme Xiaomi ont finalement lancé le Xiaomi MIX Fold ainsi que le MIX Fold 2. Maintenant, nous avons l’un des premiers rapports sur le téléphone portable pliable de troisième génération de la société, Xiaomi MIX Fold 3.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le rapport récent concernant cet appareil est qu’il sera livré avec un capteur téléobjectif périscope. De toute évidence, Xiaomi essaie de rattraper le « pauvre » appareil photo de la génération précédente. Rappelons que la génération précédente, Xiaomi MIX 2 est livrée avec un téléobjectif 8MP 2x. Ainsi, la caméra téléobjectif périscope viendra avec un effet de zoom optique plus élevé.

Xiaomi MIX Fold 3 pour améliorer l’appareil photo

L’idée du téléobjectif périscope est tirée du périscope, mais la ligne de transmission de la lumière est modifiée. La modification garantit que le niveau de l’objectif est différent du capteur de l’appareil photo principal.

Le principal avantage des téléobjectifs périscopes par rapport aux téléobjectifs standard est qu’ils permettent aux téléphones mobiles de capturer des vues plus éloignées. Par exemple, l’objectif télescopique périscope 8 mégapixelMP du Mi MIX 4 permet un zoom optique 5x et un zoom hybride 50x. De plus, l’effet de zoom est bien supérieur à celui du Xiaomi MIX Fold 2.

On s’attend à ce que le Xiaomi MIX Fold 3 avec un téléobjectif périscope offre des performances d’image améliorées. Cet appareil conservera la conception minuscule et légère de la génération précédente. Cependant, il viendra avec une technologie de caméra sous-écran. Cet appareil aura un plein écran et il n’y aura pas d’encoche ou de conception de perforation.