Sur le marché des systèmes mobiles, c’est une « course à deux chevaux » depuis quelques années et ça l’est toujours. Un rapport récent de Strategy Analytics révèle récemment que HarmonyOS de Huawei détient une part de marché de 2 %. Bien qu’il ne s’agisse que d’un très petit nombre, cela place HarmonyOS en troisième position au niveau mondial. Le système de Huawei est troisième seulement derrière Android et iOS en première et deuxième positions.

Android reste le système mobile « roi » et le plus utilisé au monde. Le système de Google détient une part de marché de 81 % tandis qu’iOS en deuxième position est loin derrière avec une part de marché de 18 %. Les deux sociétés détiennent 99% de la part de marché de la téléphonie mobile, qui est encore largement gonflée. Pour une raison quelconque, la part de marché d’HarmonyOS est actuellement de 2 %, alors que la part globale dépasse désormais 100 %.

Le Japon est également préoccupé par le comportement quasi monopolistique d’Android et d’iOS et ne peut rester silencieux. Selon Kyodo News, la Japan Fair Trade Commission a publié le 9 septembre un rapport d’enquête sur l’industrie des systèmes d’exploitation pour téléphones mobiles. Il s’inquiète de l’oligopole d’Apple et de Google, les deux plus grandes marques informatiques américaines.

Un grand merci à Huawei, il existe maintenant une marque non américaine avec un système visible sur le marché. Avant l’émergence d’HarmonyOS, Android et iOS (tous deux américains) revendiquaient 100% du marché mondial.

Développeurs de bras forts Android et iOS

Selon le rapport, la position de tête de ces systèmes américains n’est pas très bonne pour les développeurs. En ce qui concerne le système d’exploitation des téléphones portables, le gouvernement du Japon envisage l’introduction d’une pré-réglementation qui prescrit à l’avance les activités interdites, contrairement à la réglementation conventionnelle qui traite les problèmes après leur apparition. À l’avenir, nous nous référerons à ce rapport et améliorerons encore la loi.

« iOS » d’Apple et « Android » de Google occupent plus de 90 % du marché des systèmes d’exploitation pour téléphones mobiles au Japon. Le rapport souligne que le marché des systèmes d’exploitation et les méthodes de vente des APP n’ont pas réussi à créer un environnement concurrentiel sain en raison du monopole et de l’oligopole des deux sociétés. Les deux marques sont en position de force par rapport aux fournisseurs d’applications.

En fait, l’Inde est également préoccupée par cette question. Parmi les systèmes d’exploitation mobiles en Inde, iOS d’Apple et Android de Google représentent la quasi-totalité des parts. En réponse à une telle crise, l’Inde prévoit de développer et de promouvoir un système appelé IndOS.