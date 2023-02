C’est la meilleure application pour ajouter l’île dynamique sur Android [Download]

Étant donné que l’île dynamique d’Apple est devenue l’une des fonctionnalités les plus remarquables de l’iPhone, il est logique que les développeurs d’applications Android veuillent la copier. En fait, il existe un certain nombre d’applications dans le Google Play Store qui prétendent apporter cette île dynamique renommée à votre smartphone Android. Nous avons évalué et recommandons fortement Dynamic Island: dynamicBar comme le meilleur d’entre eux. C’est une application totalement gratuite.

Cette application a récemment eu plus de 10 000 téléchargements. Il vous permettra de profiter de la petite capsule noire en haut de l’écran du smartphone. Nous l’avons déjà essayé, nous allons donc maintenant vous expliquer son fonctionnement.

Vous pouvez accéder facilement à l’île dynamique de l’iPhone sur votre Android avec cette application

Le téléchargement de l’application Dynamic Island, qui est absolument gratuite et sécurisée, depuis le Play Store (lien) est la première étape pour obtenir l’île dynamique de l’iPhone sur votre appareil Android.

Ouvrez le fichier après l’avoir téléchargé et accordez-lui l’accès dont il a besoin pour fonctionner. Bien que l’application prétende ne pas collecter d’informations sensibles à partir de votre appareil, vous devrez également fournir l’accès à l’autorisation d’accessibilité et à l’autorisation de notification afin d’afficher le menu principal. L’île dynamique commencera à apparaître en haut de l’écran. Dès que vous acceptez les autorisations.

Vous pouvez sélectionner les applications qui afficheront leurs notifications et actions sur l’îlot dynamique à partir de la section « Paramètres ». Vous pouvez également modifier l’apparence de la capsule en modifiant sa hauteur, sa largeur, sa position et si ses bords sont carrés ou non. De plus, vous pouvez choisir vous-même la couleur de la barre. Afin de personnaliser chaque aspect du fonctionnement de cet outil. Il est préférable de passer du temps dans la section des options.

Incontestablement, l’îlot dynamique est une méthode très intrigante pour utiliser l’espace laissé par la caméra frontale sur l’écran. Vous pouvez utiliser cet outil sur les appareils mobiles Android en toute simplicité grâce à l’application Dynamic Island. Mais il y a un inconvénient : il y a beaucoup de publicités. Néanmoins, l’application fonctionne correctement et a l’avantage d’être gratuite. Cependant, vous devez vous abonner à la version commerciale si vous souhaitez utiliser ses fonctionnalités plus sophistiquées.