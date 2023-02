Ces téléphones mobiles Xiaomi reçoivent maintenant la mise à jour stable de MIUI 14 (Android 13)

Le géant chinois de la fabrication, Xiaomi, publie régulièrement des mises à jour pour ses téléphones mobiles. Le dernier skin Android MIUI 14 est désormais disponible pour la plupart de ses produits phares. Cependant, la société publie toujours la version Android 13 de MIUI 14 pour certains de ses appareils. Un commentaire récent des utilisateurs révèle que quelques téléphones Xiaomi reçoivent maintenant la mise à jour MIUI 14 en plus d’Android 13. Certains des appareils recevant cette mise à jour incluent Xiaomi 11 Pro, Redmi K40, Xiaomi Mi 10S et Xiaomi Civi 1. La version le nombre pour les différents modèles est différent mais le contenu de la mise à jour est à peu près le même.

Lancement du premier lot de MIUI 14

Xiaomi MIUI a officiellement annoncé la sortie complète de la mise à jour MIUI 14 pour le premier lot d’appareils Xiaomi. Certains téléphones mobiles du deuxième lot recevront la mise à jour en mars. Cependant, certains modèles comme le Xiaomi Civi 2 reçoivent déjà la version stable de cette mise à jour. Pour mettre à niveau, les utilisateurs peuvent accéder à Paramètres> Mes appareils> Version MIUI.

La liste des modèles Xiaomi pour obtenir la mise à jour MIUI 14 au plus tard fin mars 2023 comprend

Mi MIX 4, Mi 12X, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Youth Vitality Edition, Mi 11 Youth Edition, Mi 10S, Mi Civi 1S, Mi Civi2, Redmi K40 Pro, Redmi K40S, Redmi K40, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Explorer Edition, Redmi Note 12 Trendy Edition, Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+, Redmi Note 11E, Redmi K40 Gaming Enhanced Edition, Redmi Note 10 Pro , Redmi Note11 Pro, Redmi Note11 Pro+

Les principaux points de la mise à niveau MIUI 14 incluent son système extrêmement simple. Son empreinte mémoire est également très faible et il dure plus longtemps qu’un neuf. L’architecture du moteur de photons, les applications système et les programmes tiers sont tous entièrement accélérés. Cela les rend non seulement plus rapides, mais aussi plus économes en énergie. Dans ce système, de très petits changements font une énorme différence et il y a une confidentialité de bout en bout. Toutes les données sont traitées localement et aucune ne va dans le cloud. Le centre Xiaomi est maintenant plus rapide et peut se connecter à plus d’appareils.