Google Pixel 7a exposition de boîtier transparent tiers: double caméra arrière

Selon NotebookCheck, le boîtier transparent de protection contre l’eau du Pixel 7a a été exposé une fois de plus. La nouvelle fuite montre la conception du téléphone de plusieurs côtés. Le Pixel 7a, comme les images et vidéos précédemment divulguées du vrai gadget, comprend une large bande de caméra à l’arrière du fuselage et deux caméras arrière. Selon des rapports antérieurs, la taille du Google Pixel 7a sera de 152,4 x 72,9 x 9,0 mm. Au bas de l’appareil, il y aura un port USB Type-C. Il n’y aura cependant pas de prise casque 3,5 mm. Le Pixel 7a devrait être dévoilé lors de l’événement I/O de Google cette année.

Google Pixel 7a utilise la RAM Samsung LPDDR5 de 8 Go

Google développe un téléphone mobile de milieu de gamme qui devrait être assez bon. Le Google Pixel 7a a déjà été divulgué à plusieurs reprises. Un blogueur technologique vietnamien a récemment divulgué ce téléphone portable, révélant une vidéo pratique et des photos du Pixel 7a sur Facebook. Cependant, Google bloque actuellement l’appareil à distance. Néanmoins, l’interface Fastboot fournit des informations supplémentaires sur l’appareil. Selon le Fastboot, ce gadget prend en charge jusqu’à 8 Go de RAM Samsung LPDDR5 et 128 Go de stockage Micron.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Il a tweeté : « Vous vous souvenez du Google Pixel 7a ? Le gars m’a envoyé un message il y a quelques minutes que le téléphone a été verrouillé à distance par Google. Mais au moins, nous connaissons un autre détail : 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go ».

Le design du Google Pixel 7a est étonnamment similaire à la série Pixel 7. L’avant du gadget est identique au Pixel 6a et l’arrière du fuselage ressemble au Pixel 7. Cet appareil utilisera le « bar design » emblématique de Google. À l’avant, le Google Pixel 7a présente une petite bordure et un menton légèrement plus grand. Ce téléphone mobile aura également un affichage perforé, qui sera situé au centre de l’écran. Le bouton d’alimentation et la bascule du volume sont situés sur le côté droit du téléphone. De plus, la fente pour carte SIM est située sur le côté gauche du téléphone.