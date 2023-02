Galaxy A54 et Galaxy A34 arrivent avec ces incroyables surprises

On attend beaucoup de la proposition 2023 de la série Galaxy A de Samsung. Ces appareils sont importants pour le fabricant sud-coréen car ils représentent une part importante de ses expéditions annuelles de smartphones. Ces dernières semaines, les rumeurs sur ces appareils se multiplient à mesure que leur date de lancement approche.

Maintenant, les spécifications techniques presque complètes de l’A34 et de l’A54 ont été divulguées, offrant une compréhension claire de leur potentiel. Ces deux appareils sont chargés de perpétuer l’héritage des précédents Galaxy A33 et A53, qui ont réussi sur le marché du milieu de gamme l’année dernière. Cependant, l’A53 5G n’a pas répondu aux attentes par rapport à son prédécesseur, l’A52s 5G, qui est toujours considéré comme l’un des smartphones de milieu de gamme les plus équilibrés.

Dans ces circonstances, il est naturel de se demander quel type d’innovations apporteront les prochains appareils phares de la série Galaxy A. Le portail WinFuture, qui a partagé les spécifications divulguées, tente d’apporter des réponses à cette question.

Conception des Galaxy A54 et A34

Samsung met à jour sa philosophie de conception avec le Galaxy A34 et le Galaxy A54, en adoptant le nouveau langage de conception qui était officiel avec la série haut de gamme Galaxy S23. La différence majeure dans la conception par rapport à leurs prédécesseurs est l’absence d’îlot en saillie qui abritait le module de caméra. Au lieu de cela, les capteurs de la caméra seront désormais marquants individuellement.

Le Samsung Galaxy A54 comportera une encoche qui abritera la caméra frontale, tandis que le Galaxy A34 aura un trou circulaire. Les deux appareils auront un panneau Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+ (1080 x 2340 pixels), répartis sur une diagonale de 6,4 pouces pour le Galaxy A54 et une diagonale de 6,6 pouces pour le Galaxy A34.

Il convient de mentionner que par rapport aux modèles haut de gamme, les cadres autour des écrans de ces appareils de milieu de gamme peuvent être légèrement plus épais. De plus, les deux smartphones prendront en charge la certification IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Appareils photo Galaxy A54 et A34

Les rapports suggèrent que les prochains smartphones seront dotés d’une configuration à trois caméras, ce qui constitue une amélioration par rapport aux modèles précédents qui disposaient d’un capteur accessoire pour la profondeur de champ, ce qui est désormais considéré comme inutile. Le Samsung Galaxy A34 devrait avoir la même configuration d’appareil photo que son prédécesseur, avec un capteur grand angle de 48 mégapixels (qui est stabilisé optiquement), un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. . À l’avant, le smartphone comportera un appareil photo de 13 mégapixels, situé dans une encoche en forme de goutte.

Le Samsung Galaxy A54, cependant, aurait une configuration de caméra différente de celle de son prédécesseur. Le capteur principal devrait être de 50 mégapixels, remplaçant le capteur de 64 mégapixels du modèle précédent. Le nouveau capteur principal aura une meilleure qualité grâce à ses fonctions PDAF (mise au point automatique à détection de phase) et OIS (stabilisation optique de l’image). Le smartphone conservera les capteurs ultra grand-angle de 12 mégapixels et les capteurs macro de 5 mégapixels pour prendre en charge le capteur principal. De plus, la caméra frontale restera la même, avec une résolution de 32 mégapixels.

Processeurs Galaxy A54 et A34

La principale différence entre les deux smartphones est l’unité de traitement qui alimentait les deux modèles l’année dernière, l’Exynos 1280. Cette année, le Samsung Galaxy A54 devrait se concentrer sur la version améliorée de son SoC de milieu de gamme produit en interne, l’Exynos. 1380. Cette nouvelle solution est fabriquée à l’aide d’un processus de production de 5 nm, ce qui la rend plus efficace et plus puissante que son prédécesseur. L’Exynos 1380 dispose d’un processeur octa-core avec 4 cœurs fonctionnant à 2,4 GHz pour la puissance et 4 cœurs fonctionnant à 2 GHz pour l’efficacité, et un GPU Mali G68 d’ARM. Le CPU et le GPU augmenteront les performances de l’appareil d’environ 30 % dans les tâches multicœurs par rapport à la génération précédente.

En comparaison, le Samsung Galaxy A34 exécute le MediaTek Dimension 1080 (MT6877V), un SoC 6 nm avec un processeur octa-core et le même GPU Mali G68 que l’Exynos 1380.

Par ailleurs, les deux appareils disposeront d’un ensemble complet d’options de connectivité. Y compris la prise en charge des réseaux 5G, NFC et un port USB Type-C. Cependant, il semble que seul le Galaxy A54 prendra en charge le Wi-Fi 6.

Les deux smartphones auront des options de mémoire et de stockage similaires. Y compris 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, que les utilisateurs peuvent étendre à l’aide d’une carte microSD. Ils seront également tous deux équipés d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide par câble de 25 W et fonctionneront sur One UI 5.0 basé sur Android 13.

Caractéristiques rumeurs du Samsung Galaxy A54

Affichage : 6,4″ FHD+ Super AMOLED (1080 x 2340 pixels) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

SoC : Samsung Exynos 1380 (5nm) avec CPU octa-core et GPU Mali-G68 MC4

Mémoire RAM : 6 ou 8 Go

Stockage : 128 ou 256 Go, extensible via une carte microSD

Caméra arrière : triple avec flash LED Capteur principal 50MP Capteur ultra grand angle 12 MP Capteur macro 5MP

Caméra frontale : 32 MP (dans une encoche en forme de larme)

Réseaux mobiles : Double SIM (deux nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

Lecteur d’empreintes digitales : optique (sous écran)

Certificat IP67

Batterie : 5000 mAh avec charge rapide filaire de 25 W

Système d’exploitation : One UI 5 basé sur Android 13

Caractéristiques rumeurs du Samsung Galaxy A34

Affichage : 6,6″ FHD+ Super AMOLED (1080 x 2340 pixels) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

SoC : MediaTek Dimensity 1080 (6nm) avec CPU octa-core et GPU Mali-G68 MC4

Mémoire RAM : 6 ou 8 Go

Stockage : 128 ou 256 Go, extensible via une carte microSD

Caméra arrière : triple avec flash LED Capteur principal 48MP Capteur ultra grand angle 8 MP Capteur macro 5MP

Caméra frontale : 13 MP (dans une encoche en forme de larme)

Réseaux mobiles : Double SIM (deux nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connectivité : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.x, GPS, NFC, USB Type-C

Lecteur d’empreintes digitales : optique (sous écran)

Certificat IP67

Batterie : 5000 mAh avec charge rapide filaire de 25 W

Système d’exploitation : One UI 5 basé sur Android 13

Date de lancement des Galaxy A54 et A34

Des rumeurs sur les prochains smartphones milieu de gamme de Samsung ont circulé et il semble que leur sortie soit imminente. La société a historiquement publié des modèles similaires à cette période de l’année. Comme les Galaxy A33 et A53 qui étaient officiels le 17 mars 2022. Cette année, la sortie du Galaxy S23 était une semaine plus tôt que le modèle de l’année précédente. Ce qui laisse supposer que les Galaxy A34 et A54 pourraient également être officiels début mars 2023.

Des informations concernant les prix potentiels de ces nouveaux modèles ont été rapportées par le portail WinFuture, avec des estimations suggérant qu’ils pourraient être inférieurs de quelques dizaines d’euros aux modèles de l’année précédente, bien qu’ils soient supérieurs aux modèles 2022.

Il a été suggéré que Samsung ait peut-être changé sa stratégie et ne publiera pas de successeur au Galaxy A73 5G cette année. De plus amples informations et détails seront probablement disponibles à l’approche de la date de sortie. Et Samsung a traditionnellement mis l’accent sur ces versions de smartphones de milieu de gamme. Nous vous tiendrons au courant de toutes les nouvelles fuites à ce sujet, alors restez à l’écoute avec nous.