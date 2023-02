Google commence à intégrer le chatbot Bard AI dans ChromeOS

Nous sommes maintenant à l’ère des chatbots IA génératifs qui rendent la recherche sur Internet plus facile que nous ne pouvons l’imaginer. ChatGPT fait actuellement des vagues dans l’industrie technologique et Microsoft a rapidement investi dans OpenAI, le développeur de ChatGPT. Google et d’autres marques ne seront pas en reste et travaillent donc sur leur propre option. Selon 9to5Google, Google travaille dur pour intégrer le chatbot Bard AI dans ChromeOS. Google prévoit d’introduire une fonctionnalité expérimentale appelée « Recherche conversationnelle » dans ChromeOS. Il fournira une expérience d’interaction de chat similaire à ChatGPT.

Les médias pensent que Google invitera les utilisateurs à tester la méthode expérimentale Flag dans le système ChromeOS à l’avenir. Ce qui est disponible pour le moment à partir des informations sur le drapeau est indiqué ci-dessous

Expérimentation Launcher : recherche conversationnelle.

Évaluez la viabilité de la recherche de session dans le cadre de la recherche du lanceur.

Après avoir activé cet indicateur expérimental, ChromeOS désactivera la fonction de recherche intégrée du lanceur (fichiers de recherche, applications et réseau). Au lieu de cela, il activera alors l’interface de chat de Bard. Pour le moment, les choses sont toujours en cours, il est donc possible que cette conception change avant la sortie. Le chatbot Bard AI sur les Chromebooks apparaîtra sur une page distincte du lanceur de bulles ChromeOS. Exactement comme Google Assistant le fait aujourd’hui – avec un historique des conversations déroulant et une barre de recherche.

Google ChromeOS intégrera Microsoft 365

Google a annoncé son intention d’intégrer Microsoft 365 dans ChromeOS plus tard cette année. ChromeOS prend déjà en charge Microsoft 365 et OneDrive Progressive Web Apps (PWA). Cependant, Google entend aller plus loin en promettant «pour intégrer Microsoft 365 directement sur ChromeOS plus tard cette annéece qui facilite l’installation d’applications et l’ouverture de fichiers.

À en juger par les captures d’écran publiées par Google, les utilisateurs peuvent directement configurer Microsoft 365 dans ChromeOS. Ils peuvent téléchargez et installez Microsoft Family Bucket en un clic et transférer des fichiers vers Microsoft OneDrive. Google indique que plus de détails sur l’intégration seront partagés « dans les mois à venir ». De plus, les testeurs ChromeOS des canaux de développement et de test auront un accès plus rapide à la nouvelle fonctionnalité.