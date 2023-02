Windows 11 reconnaîtra les codes 2FA dans les notifications

L’authentification en deux étapes, également connue sous le nom de 2FA, est aujourd’hui essentielle pour protéger nos comptes. Cependant, le processus « quelque chose que vous savez » (votre mot de passe) et « quelque chose que vous avez » (votre téléphone, votre ordinateur…) ajoute une certaine complexité aux processus de connexion.

Sur les appareils mobiles, iOS et Android facilitent ce processus en lisant les messages et en entrant automatiquement le code qui agit comme une deuxième barrière. De cette façon, il n’est pas nécessaire de basculer entre les applications pour se connecter. Nous entrons simplement le nom d’utilisateur et le mot de passe, et le système d’exploitation se charge d’accélérer la deuxième étape.

Windows 11 accélérera les connexions avec 2FA

Cependant, cette solution simple n’était toujours pas disponible dans Windows 11. Par conséquent, lors de la connexion, nous devions saisir manuellement le code reçu dans l’application Mail ou l’application Messages sur notre téléphone… N’oubliez pas que les SMS reçus sont accessibles depuis le Mobile Application Link et compatible avec tous les mobiles Android.

Cette situation semble changer avec Windows 11 Moment 3, qui est attendu pour les mois de mai ou juin. Avec la Build 25295, Microsoft a introduit une fonctionnalité qui lira les notifications reçues pour voir si elles contiennent un code 2FA. Par conséquent, il sera compatible avec n’importe quelle application sans travail supplémentaire de la part du développeur.

Dans ces notifications, un nouveau bouton apparaîtra avec le texte « Copier XXXXX dans le presse-papiers », laissant cette action de copie sous notre contrôle. Contrairement à iOS ou Android, il ne sera pas copié automatiquement et c’est nous qui prendrons la décision. Ensuite, nous n’aurons qu’à coller le code pour nous connecter.

Comme nous l’avons dit, cette action sera particulièrement utile si nous utilisons l’application Enlace Móvil, car elle nous évitera d’avoir à sortir le téléphone de notre poche pour obtenir le code 2FA.