Realme Narzo 50 5G reçoit une mise à jour stable d’Android 13 avec Realme UI 4.0

Realme commence à déployer la mise à jour stable Realme UI 4.0 basée sur Android 13 vers Narzo 50 5G. Le nouveau logiciel sort avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Oui, l’attente est enfin terminée, vous pouvez désormais mettre à niveau votre Narzo 50 5G vers la mise à jour Realme UI 4.0.

En décembre, la société a annoncé la mise à niveau stable du « Pro » et le moment est venu pour le Narzo 50 5G vanille. Realme a officiellement confirmé le déploiement via un message communautaire sur son forum. Comme toujours, ils vous suggèrent de mettre à niveau votre appareil vers le logiciel le plus récent pour obtenir la dernière mise à niveau stable de Realme UI 4.0. Pour Realme Narzo 50 5G, la société vous recommande d’installer l’une de ces versions – RMX3571_11.A.07, A.08 ou A.10.

Actuellement, la mise à jour est disponible pour certains utilisateurs, un déploiement plus large devrait suivre dans les prochains jours. Comme il s’agit d’une mise à niveau importante, elle nécessite une énorme quantité de données pour le téléchargement, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de données et de stockage sur votre appareil.

En parlant des fonctionnalités et des modifications, la mise à jour Realme Narzo 50 5G Android 13 est en cours avec des fonctionnalités telles que l’AOD mis à jour, un moteur de calcul dynamique pour l’amélioration des performances, un outil Private Safe, la prise en charge de plus de palettes de couleurs, de grands dossiers pour l’écran d’accueil, de nouveaux outils d’édition pour la capture d’écran, et plus encore. Voici le journal des modifications complet pour la mise à jour stable de Realme Narzo 50 5G.

Conception aquamorphique Ajoute les couleurs du thème Aquamorphic Design pour un confort visuel amélioré. Mises à niveau vers Quantum Animation Engine 4.0, avec une nouvelle fonction de reconnaissance du comportement, qui reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées. Optimise les couches d’interface utilisateur pour une expérience visuelle plus claire et plus nette. Applique des mouvements physiques réels aux animations pour les rendre plus naturelles et intuitives. Adapte les mises en page réactives pour s’adapter à différentes tailles d’écran afin d’améliorer la lisibilité. Optimise les polices pour une meilleure lisibilité. Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides. Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran. Met à jour Doodle dans Notes. Vous pouvez maintenant dessiner sur des graphiques pour prendre des notes plus efficacement Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître Étagère par défaut. Vous pouvez rechercher du contenu en ligne et sur votre appareil.

Sécurité et confidentialité Ajoute une fonctionnalité de pixellisation automatique pour les captures d’écran de chat Le système peut identifier et pixelliser automatiquement les images de profil et afficher les noms dans une capture d’écran de chat pour protéger votre vie privée. Ajoute l’effacement régulier des données du presse-papiers pour la protection de la vie privée. Optimise le coffre-fort privé L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés.

Santé et bien-être numérique Lorsque vous êtes dans Kid Space, votre application de navigateur passe automatiquement en mode Kids pour créer un espace adapté aux enfants. Ajoute le confort des yeux dans Kid Space pour protéger la vision des enfants.

Optimisation des performances Ajoute Dynamic Computing Engine pour améliorer la vitesse du système, la stabilité, la durée de vie de la batterie et l’expérience de l’application.



Si vous possédez le Realme Narzo 50 5G et que vous souhaitez mettre à jour votre téléphone vers Android 13, vous pouvez accéder à Paramètres > Mise à jour logicielle et rechercher la nouvelle mise à jour. Si la mise à jour n’est pas encore disponible, vous pouvez attendre quelques jours.

Assurez-vous de charger votre téléphone à au moins 60 % et effectuez également une sauvegarde des données importantes avant de télécharger la nouvelle mise à jour.

