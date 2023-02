Application Transmission BitTorrent mise à jour avec un nouveau design et une prise en charge native d’Apple Silicon Mac

Transmission est l’une des applications BitTorrent multiplateformes les plus populaires. Cette semaine, Transmission 4 a finalement été rendue publique et s’accompagne de quelques améliorations majeures. Ceux-ci incluent une conception actualisée et une prise en charge native des Mac Apple Silicon.

Quoi de neuf avec Transmission 4

La version 4.0 de l’application était en test bêta depuis l’année dernière. Cependant, la mise à jour est désormais disponible pour tous les utilisateurs. Bien que l’interface semble encore assez familière, elle a été modifiée avec un look plus moderne. Sous le capot, les codes de l’application ont été complètement modernisés, puisqu’elle est désormais basée sur C++ au lieu de C90. En conséquence, Transmission 4 utilise moins de ressources matérielles telles que la RAM et le processeur.

Plus précisément, les notes de version de l’application indiquent que Transmission 4 utilise 50 % moins de CPU et 70 % moins de mémoire que Transmission 3. Mais comme l’a noté MacMagazine, cette mise à jour est encore plus importante pour les utilisateurs de macOS. En effet, la nouvelle version de Transmission fonctionne nativement sur les Mac Apple Silicon.

Les applications qui s’exécutent nativement sur Apple Silicon peuvent tirer pleinement parti de la famille de puces M1 et M2. Pour les utilisateurs de MacBook, cela indique que le logiciel consommera moins d’énergie, ce qui prolongera la durée de vie de la batterie.

La transmission sur macOS est une expérience véritablement native et raffinée. Ce n’est pas une application multiplateforme qui traite macOS après coup. Avec une interface élégante et simple, Transmission respecte ou dépasse les normes d’interface utilisateur Apple tout en utilisant des fonctionnalités natives.

La v4.0 est Apple Silicon Native !

Il existe également d’autres nouvelles fonctionnalités à venir avec la mise à jour. Celles-ci incluent une option permettant de définir des trackers par défaut, la prise en charge des listes de blocage IPv6 et une fonctionnalité permettant d’omettre des informations potentiellement identifiantes, telles que l’agent utilisateur lors de la création d’un nouveau torrent.

Transmission est une application open source gratuite disponible pour macOS, Windows et Linux. Vous pouvez le télécharger directement depuis son site officiel. Assurez-vous de télécharger l’application à partir de sources fiables afin d’éviter les logiciels malveillants.

