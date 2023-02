Samsung déploie la mise à jour Android 13 pour le Galaxy M04

Le déploiement d’Android 13 par Samsung est dans sa phase finale. Ces jours-ci, le géant sud-coréen pousse le logiciel dans les régions en attente et ses modèles nouvellement annoncés. Aujourd’hui, la société a commencé à déployer la nouvelle mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13 pour Galaxy M04.

Samsung a annoncé le Galaxy M04 en décembre avec le système d’exploitation Android 12, le modèle récemment lancé commence maintenant à recevoir sa première mise à jour logicielle majeure avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Actuellement, le micrologiciel se développe en Inde avec le numéro de build M045FXXU1BWA9, un déploiement plus large devrait suivre bientôt. Le logiciel augmente également la version mensuelle du correctif de sécurité jusqu’en janvier 2023.

Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, le téléchargement nécessite une grande quantité de données. Assurez-vous donc que votre téléphone dispose de suffisamment de stockage et de données.

Pour les changements, la mise à jour Galaxy M04 Android 13 est livrée avec des fonctionnalités telles que les fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran, l’empilement de widgets, de nouveaux modes et routines, un multitâche amélioré, des animations plus fluides et bien d’autres. Vous pouvez vous diriger vers cet article pour en savoir plus sur One UI 5.0 ou vous pouvez consulter le changelog complet sur Page d’assistance de Samsung.

L’attente est enfin terminée, vous pouvez maintenant mettre à niveau votre Galaxy M04 vers le skin personnalisé One UI 5.0 centré sur Android 13. Pour mettre à niveau votre téléphone, vous devez accéder à Paramètres > Mise à niveau logicielle > Télécharger et installer, maintenant s’il y a une nouvelle mise à jour, vous pouvez l’installer sur votre téléphone ou vous pouvez attendre quelques jours et revenir plus tard.

Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone. Si vous souhaitez mettre à jour votre téléphone via OTA ou si vous souhaitez charger plusieurs fois le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.