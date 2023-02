Vivo T2 5G apparaît sur Google Play Console

Selon les rapports, Vivo prépare le terrain pour de nombreuses versions de smartphones. La société a commencé le mois avec la série Vivo X90 et lancera la série Vivo V27 dans les semaines à venir. Apparemment, de nombreux autres appareils sont à venir, dont un nouveau Vivo T2 5G. La série Vivo T1 qui avait des appareils comme le T1 4G, le T1 5G, le T1x et le T1 Pro est enfin prête à se reposer. Le Vivo T2 5G est passé par la console Google Play avant son lancement.

La liste de la console Google Play est l’une des étapes nécessaires qu’un appareil doit suivre avant le lancement. Vivo n’a rien révélé sur le Vivo T2 5G, mais le fait qu’il ait déjà passé la certification Google laisse entrevoir un lancement imminent. Selon la liste, nous recherchons un nouveau téléphone de milieu de gamme avec des capacités 5G.

Vivo T2 5G – un autre téléphone de milieu de gamme avec Snapdragon 695

Le Vivo T2 5G porte le numéro de modèle V2222 et dispose de la plate-forme Qualcomm SM6375. Cela indique le SoC Qualcomm Snapdragon 695. Apparemment, les fabricants conserveront ce chipset encore un an sur leurs téléphones milieu de gamme. Le Vivo T1 5G contient le même processeur, nous sommes donc curieux de voir quelles seront les mises à niveau avec le nouveau smartphone, le cas échéant. Le processeur a une vitesse d’horloge de 2,2 GHz pour les plus gros cœurs et dispose d’un GPU Adreno 619.

Le Vivo T2 5G est associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il exécute Android 13 dès la sortie de la boîte et dispose d’une couche de Funtouch OS 13 en cours d’exécution. La liste confirme également une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. La liste a également une image d’espace réservé. Il montre un design très bas de gamme avec l’encoche de goutte d’eau habituelle.

D’autres détails tels que la configuration de l’appareil photo, la batterie et la capacité de charge, la taille de l’écran et les fonctionnalités de connectivité ne sont pas clairs. Cependant, ces détails ne tarderont pas à apparaître. Après tout, le Vivo T2 5G est probablement prêt à être lancé. À noter que la marque propose déjà le Vivo T2x. Ce n’est donc pas exactement le début de la série T2.