Team Fortress 2 est prêt pour une grosse mise à jour estivale

Qu’est-ce qui vient de se passer? Team Fortress 2 doit faire l’objet d’une grande mise à jour estivale – si importante et si importante que Valve a sauté juste devant Twitter et TikTok pour l’annoncer via la « technologie de communication la plus avancée disponible »… un article de blog.

Le briefing effronté a concédé que les derniers événements estivaux de Team Fortress n’étaient que des mises à jour d’objets. Cette année, cependant, ils prévoient d’expédier une mise à jour complète avec de nouveaux objets et cartes ainsi que de nouvelles provocations, des peintures de guerre, des effets inhabituels et tout ce que les gens proposent.

Team Fortress 2 est entré en scène en 2007 en tant que suite du mod Team Fortress pour Quake de 1996. Certains diront sans aucun doute que le temps de Valve pourrait être mieux utilisé à travailler sur de nouveaux jeux (Half-Life 3) au lieu de garder un 16 jeu d’un an sur assistance respiratoire, mais les chiffres ne mentent pas.

Le jeu de tir à la première personne multijoueur a fait preuve d’une endurance incroyable au fil des ans, en grande partie grâce à un régime régulier de mises à jour cataloguées sur le site Web de Team Fortress. Selon SteamDB, le jeu a atteint un sommet historique de 167 951 joueurs simultanés en décembre dernier.

Cela dit, je serais surpris si Valve avait un pourcentage significatif de ses employés travaillant sur Team Fortress 2. Le jeu est déjà bien établi et la plupart des nouveaux contenus proviennent aujourd’hui de la communauté.

Par exemple, la prochaine mise à jour estivale, qui comprendra du contenu créé par les utilisateurs et soumis via le Steam Workshop. Les parties intéressées devront soumettre leur hardware avant le 1er mai pour la mise à jour estivale sans nom et sans thème.

C’est bien de voir une entreprise soutenir un titre hérité qui a une base de fans fidèles. De nombreux grands jeux ont été abandonnés par des développeurs obsédés par le prochain gros producteur d’argent, et c’est particulièrement pénible si ces jeux nécessitent des serveurs en ligne pour fonctionner correctement. Sans le support approprié du développeur, ils sont souvent laissés morts dans l’eau.

Préférez-vous voir Valve travailler sur quelque chose d’entièrement nouveau ou êtes-vous d’accord avec le fait que le développeur maintienne des titres plus anciens comme celui-ci ?

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :