Huawei voit une baisse massive de la base d’utilisateurs, Xiaomi et Apple sont les plus grands bénéficiaires

Huawei survit à l’interdiction américaine depuis quelques années maintenant. Le géant chinois de la technologie est toujours dans le secteur des smartphones et continue de sortir de nouveaux téléphones chaque année. Cependant, Huawei ne domine plus le marché comme avant. L’entreprise survit à peine en raison de multiples interdictions du département du commerce des États-Unis.

Pour clarifier les choses, Huawei a perdu des millions d’utilisateurs dans le monde à cause des sanctions américaines. La perte de Huawei donne simplement de l’espace à d’autres entreprises. Des entreprises comme Xiaomi et Apple sont à l’avant-garde des entreprises qui profitent le plus de la perte de Huawei.

Le président de Xiaomi déclare que son entreprise a gagné 50 millions d’utilisateurs grâce à Huawei

Lors de la journée d’investissement Xiaomi, le président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, a fait une déclaration très audacieuse. Il a déclaré que Huawei avait perdu plus de 80 millions d’utilisateurs et que Xiaomi avait pu capturer 50 millions de bases d’utilisateurs grâce à la perte de Huawei.

Outre Xiaomi, d’autres fabricants de téléphones ont également gagné des utilisateurs raisonnables grâce à la perte de Huawei. Apple devrait gagner 20 millions d’utilisateurs tandis que Honor en a également gagné 10 millions.

De nombreux fabricants de téléphones ont connu une baisse substantielle de leur activité en 2022, Apple et Samsung étant les seules entreprises à connaître une croissance. Xiaomi qui n’a pas été exempté du déclin a expliqué les causes possibles de son déclin. Lu a déclaré que la baisse était due à des raisons telles que la dépréciation de la monnaie, la pénurie de puces et l’intensification de la concurrence.

les analystes disent que la baisse des expéditions mondiales de smartphones se poursuivra jusqu’en 2023. On dit que les expéditions mondiales diminueront de 12 % en 2023. Cela affectera encore plus le marché chinois des smartphones. Les livraisons de smartphones en Chine devraient baisser de 13 % cette année.

Xiaomi profite de la sueur de Huawei

C’est une chose générale qui se passe dans le monde en général. Quand un empire tombe, un autre empire se lève. Huawei a fait beaucoup de travail pour arriver au niveau qu’il a atteint. L’interdiction américaine a totalement écrasé l’entreprise, mais les utilisateurs ont dû passer à la meilleure alternative. Xiaomi n’a pas eu grand-chose à faire pour convaincre car la marque était l’une des rares marques à pouvoir remplacer Huawei.