Ce sont les principales fonctionnalités qui font que les AirPod valent la peine d’être possédés [Vidéo]

Les AirPods ont été l’un des produits Apple les plus vendus de tous les temps, juste derrière l’iPhone. En 2021, ils ont vendu pour 12,7 milliards de dollars d’AirPods, soit plus que les revenus d’entreprises comme Spotify, Twitter et Shopify. Puis en 2022, ils ont vendu 19,3 millions d’unités ; gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un seul produit, pas d’une entreprise entière. Avec autant de propriétaires d’AirPods, on pourrait penser que les gens seraient plus conscients de certaines de ses fonctionnalités. Bien sûr, nous avons le mode transparence et la suppression du bruit, mais les Airpods peuvent faire bien plus !

Avant de commencer

Personnellement, j’utilise les nouveaux AirPods Pro Gen II (qui sont actuellement à 50 $ de réduction sur Amazon) comme casque principal. J’aime la commodité, la façon dont ils sonnent, le rapport taille/performance et, surtout, la durée de vie de la batterie. La plupart des fonctionnalités mentionnées ici et dans la vidéo s’appliqueront à tous les AirPod, mais j’indiquerai s’il existe une fonctionnalité spécifique au produit. Mais maintenant, assurez-vous que vos AirPods sont connectés et commençons !

1. Audience au centre de contrôle

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous d’aller dans votre centre de contrôle et d’ajouter la bascule d’audition dans votre centre de contrôle. Cela débloquera les trois premières fonctionnalités que je veux évoquer.

Audience au centre de contrôle

Écoute en direct

Vous pouvez utiliser votre iPhone comme microphone pour vos AirPod et écouter les conversations qui se trouvent dans la portée Bluetooth (30 à 60 pieds). Ouvrez le Centre de contrôle, appuyez sur la bascule d’oreille que nous avons ajoutée et sélectionnez « Écouter en direct ». Placez votre iPhone devant ou près de l’endroit où vous souhaitez écouter. Vous commencerez alors à entendre le son de cette zone dans vos AirPods

Écoute en direct

Décibelmètre

Dans la bascule auditive de votre centre de contrôle, Apple a également inclus un lecteur de décibels en direct. Cela peut être utilisé pour mesurer le volume des sons autour de vous. Vos AirPods, iPhone et même Apple Watch ont des microphones qui sont conscients des sons et des bruits autour de vous ; Apple est capable de mesurer à quel point votre environnement est bruyant. Vous trouverez ci-dessous un tableau des décibels de la Hearing Health Foundation, indiquant quels sont les niveaux sonores sûrs et dangereux. Le lecteur de décibels est toujours activé par défaut si vos écouteurs sont branchés – dirigez-vous simplement vers la bascule d’audition, et vous le verrez changer en fonction du volume.

Lecteur de décibels

Bruit blanc natif

Dans le même menu Control Center, vous trouverez également une section indiquant le bruit de fond. C’est là que se trouve le générateur de bruit blanc intégré. Appuyez sur la section du bruit de fond, et vous pourrez choisir entre six bruits ambiants différents et modifier également le niveau de volume.

iOS 16 Bruit de fond

2. Menu des paramètres automatiques des AirPods

Lorsque vous êtes connecté à vos AirPods et que vous ouvrez votre menu de paramètres, Apple place les paramètres de vos AirPods au premier plan. Je pense que c’est génial car cela réduit les frictions pour accéder aux paramètres de vos AirPods

Paramètres des AirPods

3. Haut-parleur AirPods Pro Gen II

Les nouveaux AirPods Pro Gen II ont conservé à peu près une conception, une empreinte et un design (form factor) identiques, mais Apple a ajouté deux éléments matériels que les gens semblaient avoir demandés. Le premier était une petite fente pour lanière, ce qui indique que vous pouvez acheter une lanière à placer directement sur le boîtier des AirPods. Deuxièmement, il y avait le nouveau haut-parleur au bas des AirPods. Le haut-parleur a trois cas où il sonne ou crée un son :

Lorsque vous le placez sur un chargeur sans fil ou que vous le branchez pour le charger, il sonnera pour indiquer qu’il n’est pas en charge. Si vous placez un bourgeon AirPod dans le boîtier qui n’appartient pas, il sonnera également pour indiquer que vous avez placé un AirPod qui n’était pas le vôtre dans votre boîtier. Vous pouvez désormais envoyer un ping à vos AirPods Pro avec Find My pour le localiser si vous l’avez perdu dans votre canapé ou dans votre voiture.

Tous des ajouts formidables et bienvenus au matériel AirPods Pro.

4. Suppression du bruit dans une oreille

Si vous souhaitez activer la suppression du bruit d’une oreille, vous pouvez le faire dans les paramètres de vos AirPods. Accédez aux paramètres, puis à l’accessibilité et activez la suppression du bruit avec un AirPod. Personnellement, je n’ai jamais utilisé cette fonctionnalité, mais il y a quelques cas d’utilisation intéressants mis en évidence par nos téléspectateurs dans le commentaire de la vidéo Youtube ci-dessus !

Conclusion

Comme je l’ai mentionné au début, les AirPods Pro sont probablement mes produits Apple préférés de tous les temps. Ils offrent tellement de valeur dans un si petit paquet ; Je ne quitte jamais la maison sans eux. Que ce soit pour promener mon chien, faire des corvées, se rendre au travail ou être dans un avion pendant six heures, ces AirPod sont apparemment inégalés. Les conseils ci-dessus ne sont que quelques-unes des fonctionnalités étonnantes que je passe en revue dans ma vidéo détaillée sur les AirPods.

Qu’en penses-tu? Possédez-vous des AirPod ? Quelle version possédez-vous ? Avez-vous fait des folies sur les AirPods Max à 550 $ (quelque chose que je ne peux tout simplement pas justifier) ​​? Avec quel appareil utilisez-vous le plus vos AirPods ou utilisez-vous complètement une autre paire d’écouteurs ? Faites-le moi savoir avec un commentaire ci-dessous – J’aimerais discuter de certaines de vos utilisations avec les AirPods! Bonne écoute !

