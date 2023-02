Le port USB-C de l’iPhone 15 peut avoir certaines fonctionnalités limitées aux câbles et accessoires certifiés Apple

Conformément à la législation européenne, Apple devrait ajouter un port USB-C à la gamme iPhone 15 de cette année, en remplacement du port Lightning propriétaire.

Cependant, ce n’est pas parce que l’iPhone a le même connecteur que d’autres produits que cela indique nécessairement que toutes les fonctionnalités du port seront disponibles pour chaque accessoire ou chargeur que vous y branchez…

Selon une affirmation quelque peu sommaire d’un utilisateur sur Weibo, Apple a développé une carte de circuit intégré compatible Lightning qui sera utilisée en tandem avec le port USB-C de l’iPhone 15.

Cela suggère que le micrologiciel limitera exactement la manière dont le port USB-C interagit avec ce qui y est branché. Cela pourrait signifier qu’Apple conserve un écosystème Lightning entièrement propriétaire conçu pour iPhone, même si la forme physique du connecteur a changé.

Mais, Apple a gagné le bénéfice du doute ici. Le port USB-C sur l’iPad, la télécommande Apple TV ou les ports Thunderbolt sur les différents Mac d’Apple ne sont pas limités aux seuls accessoires certifiés Apple.

Si la rumeur est exacte, il est plus probable que le port de l’iPhone prendra en charge des fonctionnalités de base telles que la charge à vitesse normale avec n’importe quel câble USB-C standard. Mais certaines fonctionnalités supplémentaires, telles que le transfert de données à haute vitesse ou la charge rapide à haute puissance, ne sont disponibles que pour les câbles et périphériques certifiés.

Le but peut même être plus bénin. Le circuit imprimé Lightning pourrait jouer un rôle dans la rétrocompatibilité, permettant aux millions d’accessoires Lightning existants de continuer à fonctionner avec l’iPhone 15, via l’utilisation d’un adaptateur.

L’iPhone 15 sera officiellement annoncé par Apple à l’automne, probablement lors d’un événement médiatique en septembre. Selon les dernières rumeurs, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus moins chers auront un port USB-C standard avec des vitesses de transfert de données USB-2. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max haut de gamme prendront en charge Thunderbolt 3 sur USB-C, permettant un transfert de données rapide et des capacités d’affichage 4K.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :