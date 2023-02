L’étrange voyage d’un portefeuille vu par un AirTag : perdu par la compagnie aérienne, il atterrit dans 35 villes puis disparaît

La technologie d’Apple révèle ce qu’il advient réellement des objets perdus dans les aéroports, comme la valise d’un couple donnée à une association caritative il y a quelques jours.

John Lewis a atterri à Fort Lauderdale, en Floride, est descendu de l’avion, est monté dans une voiture de location, a cherché dans sa poche son portefeuille et rien. Il n’y avait pas. Lewis, a immédiatement vérifié sur son téléphone où il l’avait laissé. Le portefeuille était équipé d’un Apple AirTag pour savoir où il l’avait laissé. Et c’est ainsi qu’il devient le spectateur de l’étrange voyage d’un portefeuille qui atterrit dans 35 villes différentes puis disparaît dans les airs. Cela pourrait être l’histoire banale d’un vol, mais la technologie AirTag offre une trame de fond. Bien que le portefeuille n’ait jamais été récupéré par John Lewis. Il a tenté de contacter la compagnie aérienne pour interrompre ce road trip à travers le ciel américain, ses espoirs ont été brisés par les stewards qui, après avoir nettoyé l’avion, ont trouvé l’AirTag abandonné parmi les coussins de siège, mais aucune trace du portefeuille errant.

L’histoire de Lewis est l’une des nombreuses et, en réalité, les AirTags sont également devenus un outil pour enquêter sur ce qui se passe dans le circuit sombre des aéroports. Qui sont la version aérienne du Triangle des Bermudes. Par exemple, il y a quelques jours, un couple a découvert que leurs bagages perdus des mois plus tôt avaient été donnés à une association caritative à l’initiative de la compagnie Air Canada. Toujours début février, le joueur de poker professionnel Steve O’Dwyer rapportait sur les réseaux sociaux s’être fait moquer de lui par la compagnie Lufthansa qui, après avoir perdu son bagage, lui avait assuré s’être mobilisée pour le récupérer. En réalité, avec son AirTag, il a découvert que le bagage était bloqué à l’aéroport de départ.

Le compte de John Lewis sur Twitter

Lewis, après s’être rendu compte qu’il avait perdu son portefeuille, a lancé un appel sur Twitter : « America Air, allons-y maintenant… aidez votre petit ami. Je ne vole qu’avec toi et tu me traites comme si tu ne me connaissais même pas. Comme je l’ai dit, je sais que ce n’est pas de votre faute si j’ai laissé mon portefeuille (bien que ce vol ait été retardé de plus d’une heure, j’étais donc pressé de me précipiter à l’aéroport). Ensuite, les tons deviennent plus brillants. « Oui, j’assume la responsabilité d’avoir oublié mon portefeuille. Cela dit, la raison pour laquelle je courais était que notre vol avait une heure de retard, j’ai donc dû me précipiter pour mon prochain vol. Puis un mouvement de roulis anormal et la découverte de l’AirTag abandonné dans l’avion. Lewis comprend, son portefeuille a été volé. « Il est maintenant temps d’annuler toutes mes cartes et d’obtenir de nouvelles pièces d’identité », a déclaré Lewis dans une vidéo de suivi publiée sur Twitter.

Comment fonctionne l’AirTag

L’AirTag ressemble à un gros bouton, de la taille d’une pièce de monnaie, et a été conçu pour aider les gens à suivre leurs effets personnels, leurs sacs à dos, leurs clés ou, oui, leurs portefeuilles. Les trackers permettent de localiser facilement où ils se trouvent. Ouvrez simplement l’application sur votre smartphone, cliquez sur Où est-il pour lancer la recherche, puis la flèche apparaîtra indiquant la direction et la distance de l’AirTag et l’objet auquel il est associé. L’application peut également être connectée à des appareils tiers, pour retrouver votre objet et il est également possible d’activer la recherche de proximité pour être guidé vers le lieu de la perte.

Le problème est que les AirTags d’Apple ont été mal utilisés. Une fois qu’un appareil a été inséré dans le manteau d’un modèle, il était souvent utilisé pour suivre et voler des véhicules de luxe, puis est devenu l’outil préféré des harceleurs. C’est précisément pour cette raison qu’en décembre 2022, deux femmes ont déposé un recours collectif contre Apple.