WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour transcrire les messages audio en texte

L’application de messagerie populaire WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui transcrira les messages audio en texte. En conséquence, les utilisateurs qui ne sont pas fans de l’écoute de messages audio pourront simplement lire le contenu de ces messages comme du texte normal.

Fonctionnalité de transcription audio à venir sur WhatsApp

Comme l’a noté WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour iPhone introduit une fonction de transcription pour les messages audio. Avec cette fonctionnalité, l’application identifiera ce qui a été dit dans le message pour transformer le contenu audio en texte. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’une version bêta précoce, il existe certaines limitations.

Par exemple, les transcriptions ne sont pas disponibles lorsqu’aucun mot n’est identifié ou lorsque le message vocal est dans une langue autre que la langue définie pour les transcriptions. D’autre part, toutes les transcriptions seront traitées sur l’appareil et ne seront pas téléchargées sur les serveurs WhatsApp ou Apple, ce qui est un gros avantage en termes de confidentialité.

À ce stade, seule la version bêta de WhatsApp pour iPhone dispose de la fonction de transcription, et on ne sait pas quand elle arrivera sur l’application Android. Telegram, aujourd’hui l’un des principaux concurrents de WhatsApp, propose déjà la transcription audio et vidéo. Cependant, dans ce cas, la fonctionnalité n’est disponible que pour les abonnés Telegram Premium. Sur WhatsApp, la fonctionnalité sera gratuite pour tout le monde.

Il y a quelques jours, WhatsApp a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités à venir sur son application. Ceux-ci incluent les réactions de statut, le statut vocal et les aperçus de lien sur le statut. La société a également travaillé sur une nouvelle option permettant aux utilisateurs de s’envoyer des messages.

De plus, WhatsApp travaille toujours sur une nouvelle version de son application macOS qui a été entièrement reconstruite avec la technologie Catalyst. Cependant, on ne sait pas quand la nouvelle application macOS ou la fonction de transcription audio seront mises à la disposition de tous les utilisateurs.

