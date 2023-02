Configuration système requise pour Atomic Heart confirmée, demande un stockage de 90 Go

Quelque chose à attendre avec impatience : après cinq ans à essayer de donner un sens au jeu de tir à la première personne étrange mais bien médiatisé de Mundfish, Atomic Heart, les joueurs pourront l’essayer par eux-mêmes dans quelques semaines. La configuration système requise semble légèrement moins exigeante que celle des autres jeux AAA récents.

Mundfish a publié la configuration système complète requise pour son prochain FPS Atomic Heart (l’un de nos jeux PC les plus attendus de 2023). Le développeur a également révélé plus de détails sur les fonctionnalités auxquelles les joueurs PC peuvent s’attendre lors de sa sortie plus tard ce mois-ci.

La seule demande potentiellement sérieuse d’Atomic Heart concerne 90 Go d’espace de stockage. Les exigences en matière de processeur, de processeur graphique et de RAM ressemblent à celles des autres versions du premier trimestre 2023 telles que Forspoken, Returnal, le remake de Dead Space et Star Wars Jedi: Survivor.

Avec des paramètres graphiques bas à 1080p, une Nvidia GTX 960 ou AMD Radeon R9 380 devrait vous offrir un minimum de 30 images par seconde. Les GeForce GTX 1060 et Radeon 580 – toujours deux des cartes graphiques les plus populaires – sont assez bonnes pour 60 images par seconde avec ces caractéristiques.

Mundfish a souligné que ces fréquences d’images devraient être le minimum que les joueurs s’attendent à voir sur le hardware répertorié, même dans des situations de jeu intenses. À 1080p sur des réglages bas, une GTX 1060 ou une Radeon 580 devrait atteindre bien plus de 60 ips la plupart du temps, approchant même 100 ips.

Compte tenu de cela, le reste des exigences doit être considéré comme une estimation prudente. Pour les réglages moyens à 1080p et 60fps, Mundfish recommande une GTX 1070 ou une Radeon 5600 XT. Pour des paramètres élevés avec la même métrique de performance, une GTX 1080 ou 5700 XT.

Les GeForce RTX 2070 Super et Radeon 6700 XT ont commencé à apparaître sous les caractéristiques recommandées pour les jeux récents. Atomic Heart les suggère pour des réglages ultra à 1080p et 60fps. La fiche technique ne fait ressortir que les GPU haut de gamme récents comme le 3080 ou le 6800 XT pour des réglages ultra à 4K.

Heureusement, contrairement à certains autres titres, celui-ci ne recommande pas 32 Go de RAM. En fait, Mundfish a déclaré que 8 Go suffisaient si les joueurs choisissaient de se passer de la précompilation des shaders.

Le saccade pendant le jeu en raison de la compilation des shaders a été un problème répandu dans les jeux PC récents comme Elden Ring. Semblable au remake de Dead Space, Atomic Heart commencera à compiler les shaders dès son démarrage, avec une barre de progression visible, pour éviter la saccade. Cependant, la fonctionnalité nécessite au moins 12 Go de RAM système.

La configuration système requise ne précise pas si elle tient compte du ray tracing ou de la reconstruction d’image (probablement pas), qui seront tous deux disponibles dans Atomic Heart. Le jeu prendra en charge DLSS 3 et FSR 2, mais n’inclura pas Xess d’Intel avant le lancement. Mundfish a présenté les ombres, les réflexions et l’occlusion ambiante par ray tracing d’Atomic Heart depuis ses vidéos de développement de 2018.

Le jeu sera lancé le 21 février sur Steam, Game Pass, Xbox One et Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :