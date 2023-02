Apple M2 Killer, le Snapdragon 8cx Gen 4, est actuellement en test !

Les partenaires matériels de Qualcomm n’ont probablement pas poursuivi l’entreprise pour le Snapdragon 8cx Gen 3 en raison de son manque de performances. Mais heureusement, Qualcomm peut renverser la vapeur avec le Snapdragon 8cx Gen 4.

Auparavant, nous avons découvert le potentiel du nouveau SoC et comment il peut prendre en charge l’Apple M2. Cependant, nous ne savions pas vraiment quand Qualcomm prévoyait de le lancer. Maintenant, un rapport indique que le nouveau SoC est actuellement testé avec des tablettes de 10 pouces.

Cela indique que nous pourrions être sur le point d’obtenir plus d’informations sur les appareils fournis avec le Snapdragon 8cx Gen 4. Mais les appareils seront-ils bientôt disponibles dans la nature ?

Date de lancement prévue du Snapdragon 8cx Gen 4

Qualcomm est différent des autres entreprises qui testent des prototypes ou des conceptions de référence pour le développement ultérieur de produits. Au lieu de cela, il teste minutieusement ses produits à chaque étape. Selon des rapports précédents, Qualcomm testerait le développement de logiciels sur des appareils depuis novembre dernier.

Alors, qu’est-ce que tout cela indique? Cela indique que le Snapdragon 8cx Gen 4 pourrait ne pas obtenir de date de lancement officielle à moins que Qualcomm n’ait terminé tous les tests. Cependant, nous avons obtenu plus d’informations sur le SoC.

Outre les tablettes 10 pouces actuellement testées, le nouveau processeur pourrait également se retrouver dans des ordinateurs portables 13 pouces plus grands. Après tout, Qualcomm affronte Apple avec le SoC. Il est donc logique qu’il soit compétitif dans l’espace où brille le MacBook d’Apple.

Néanmoins, le projet d’ajouter le Snapdragon 8cx Gen 4 aux ordinateurs portables est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Cela indique que les fabricants de matériel devront tester le processeur avec Windows et Android. Cela pourrait éventuellement retarder le lancement.

L’intégration de Windows repoussera le lancement

Le fait est que les nouveaux SoC n’ont aucun problème à fonctionner sur Android. L’intégration de Windows, cependant, est une autre histoire. Il a été le talon d’Achille de Microsoft et Qualcomm. Désormais, Qualcomm doit faire face à différents problèmes pour intégrer le Qualcomm 8cx Gen 4.

Cela inclut le manque de prise en charge des applications pour des performances abyssales sur la plupart des applications actuelles. Tous ces aspects négatifs sont fondamentalement la seule raison pour laquelle les consommateurs n’ont jamais sérieusement regardé des produits tels que le 8cx Gen 4 dans le passé.

Le succès d’Apple joue un rôle crucial

Le succès des SoC de la série M d’Apple donne essentiellement à Qualcomm la motivation dont il a besoin pour aller de l’avant. Apple a intelligemment réorienté ses anciens chipsets et les a intégrés dans des modèles d’iPad abordables. Cela a permis au géant de Cupertino de gagner une part de marché massive.

En parlant de cela, le nouveau SoC sur un appareil de plus petite taille, comme une tablette de 10 pouces, ne devrait pas poser de problème. D’après ce que nous savons, un premier exemplaire du Snapdragon 8cx Gen 4 basé sur le nœud 4 nm de TSMC fonctionnant à 3,00 GHz. Cela indique que Qualcomm ne s’inquiète pas des thermiques du nouveau processeur.

Caractéristiques attendues du Snapdragon 8cx Gen 4

Le nouveau SoC Qualcomm serait livré avec 12 cœurs, qui auront quatre cœurs d’efficacité énergétique et huit cœurs de performance. Les fuites précédentes suggèrent que le SoC inclura le WiFi 7, la 5G intégrée et la prise en charge des GPU externes. Et le support GPU externe incitera sûrement les joueurs à s’intéresser au nouveau SoC.

Toutes ces fonctionnalités intéressantes devraient inciter les partenaires matériels de Qualcomm à plonger pleinement dans le nouveau SoC. Et nous espérons sûrement obtenir un rapport plus concret sur les performances du CPU dans les prochains jours. Alors, restez à l’écoute si vous voulez voir si le nouveau SoC peut réellement affronter Apple.