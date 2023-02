L’iPhone 14 de base est plus puissant que l’iPhone 13 Pro, malgré l’utilisation de la même puce, selon Apple

Le directeur principal de la conception de l’iPhone d’Apple affirme que le modèle de base de l’iPhone 14 est plus puissant que l’iPhone 13 Pro, malgré la même puce A15.

L’affirmation est faite dans une nouvelle interview, dans laquelle il affirme que l’iPhone 14 non Pro offre d’autres avantages significatifs par rapport à son prédécesseur…

Apple a historiquement donné à tous les nouveaux iPhones de la gamme la même mise à niveau de la puce de la série A, du mini (lorsqu’il existait) au Pro Max. La différenciation des modèles de base et Pro a été obtenue grâce à des éléments tels que les fonctionnalités de l’appareil photo.

Cela a changé l’année dernière, cependant, lorsque les modèles d’iPhone Pro ont obtenu la mise à niveau attendue vers la nouvelle puce A16, tandis que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont alimentés par la même puce A15 utilisée dans l’iPhone 13.

Macworld a déjà fait remarquer que la différence entre les deux puces est plus petite que d’habitude cette année, et que l’A16 ressemble vraiment plus à un A15+. Mais Apple prétend maintenant que même l’A15 offre plus de puissance cette année.

L’affirmation est faite par le directeur du design de l’iPhone, Richard Dinh, dans une interview avec Le Sydney Morning Herald. En effet, le nouveau modèle est moins sujet à l’étranglement thermique.

« Ce plan structurel central aide à dissiper plus de chaleur sur toute la surface de manière plus cohérente », a déclaré Dinh.

Dinh a également souligné d’autres raisons pour lesquelles quelqu’un pourrait vouloir passer de l’iPhone 13 à 14.

Bien que l’iPhone 14 puisse sembler presque identique à l’iPhone 13 à l’extérieur, il a en fait subi une refonte de conception importante, avec des avantages que vous ne comprendrez peut-être pas immédiatement si vous le comparez à un modèle plus ancien. Ceux-ci incluent des réductions de poids, une réparabilité moins chère et plus facile et une durée de vie de la batterie plus longue. […]

« Nous avons pu fournir une caméra principale plus grande que celle des pros de l’année dernière, avec un capteur plus grand, de meilleures performances en basse lumière et un tout nouveau capteur de lumière ambiante à l’arrière », a déclaré Dinh. […]

« Cette conception présente également notre première carte logique principale empilée à quatre côtés [which] condense vraiment tous les composants de l’iPhone 14 dans un espace plus petit et nous permet d’accéder à la carte de chaque côté, pour une meilleure réparabilité.