Cette fonctionnalité Samsung Galaxy S23 Ultra peut vous offrir l’expérience de jeu ultime !

Nous sommes à environ une semaine de la sortie commerciale de la série Galaxy S23. Mais cela n’indique pas que les appareils ne sont pas encore à l’état sauvage. De nombreux utilisateurs, y compris les critiques, bricolent avec les derniers téléphones phares de Samsung. Et si vous attendiez le Galaxy S23 Ultra, il y a une bonne nouvelle pour vous.

Il semble que Samsung ait intégré une solution unique axée sur les jeux sur l’appareil haut de gamme. Et cette fonctionnalité de jeu vous permettra éventuellement de jouer pendant une période prolongée sans vous soucier de la surchauffe ou de la vidange excessive du téléphone.

Le contournement de la charge sur le Galaxy S23 Ultra change la donne !

Selon le NL Tech, un YouTuber, le Samsung Galaxy S23 Ultra dispose d’un paramètre de charge spécial. Lorsqu’il est activé via le menu Game Launcher, il mettra en pause l’alimentation USB. En gros, cela empêchera le chargeur S23 Ultra de recharger la batterie.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Quelle différence cela fera-t-il ? Eh bien, il vous sera plus confortable de jouer à des jeux pendant des heures prolongées. En plus de cela, vous pourrez prolonger la santé de la batterie, car elle ne se chargera pas constamment lorsque vous jouerez.

Bien sûr, certains critères sont impliqués dans cette fonctionnalité. Le principal est que la batterie du Galaxy S23 Ultra doit être supérieure à 20 %. Sinon, vous ne pourrez pas activer le mode. Pourtant, cette mise en garde est une chose mineure à craindre.

Et les autres téléphones ? Eh bien, 9to5Google a signalé qu’ils ne voyaient pas la fonctionnalité dans leurs modèles Galaxy S23 et S23 Plus. Ainsi, la fonctionnalité semble exclusive au Galaxy S23 Ultra uniquement. En d’autres termes, l’Ultra est maintenant plus attrayant que jamais. Par conséquent, si vous vous reteniez d’en commander un, ce serait génial maintenant !