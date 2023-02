Google change la façon dont vous effectuez des recherches : désormais, Maps ressemble encore plus à la réalité augmentée

L’intelligence artificielle révolutionne Google. Le moteur de recherche a présenté un nouvel ensemble d’outils qui, entre autres, vous permettront également de rechercher toutes les informations sur un vêtement simplement en l’encadrant.

« Si vous pouvez le voir, vous pouvez le chercher. » C’est la devise, et Google la traduit avec des caméras capables de décrypter le monde en un clic. C’est, en un mot, essayer de donner les 5 sens aux outils de recherche. Désormais, la recherche de quelque chose sera un processus interactif, rendu possible grâce à l’intelligence artificielle (IA). Google a lancé aujourd’hui Multiple Search, Immersive View pour les villes de Venise et Florence et Live View pour naviguer virtuellement dans le monde. En un mot, il suffit de cadrer quelque chose pour savoir où l’acheter ou d’ouvrir Google Maps pour consulter un modèle de ville numérique parsemé de toutes les informations nécessaires : restaurants, distributeurs automatiques de billets, bornes de recharge, météo. Et puis ça marche dans la matriochka, il suffit de cliquer dessus pour aller à l’intérieur et découvrir plus de détails.

« Nous avons maintenant lancé ces fonctionnalités à l’utilisateur avec différents produits, la nouvelle recherche multiple apporte toutes les nouvelles fonctionnalités dans la barre de recherche. Et ils sont un moyen de diversifier les façons dont les gens recherchent des informations », a expliqué à Netcost-security.fr Lucia Terrenghi, directrice du secteur shopping et voyages du bureau de Google à Zurich lors de l’événement de présentation. « Nous aurons la possibilité non seulement de connecter des images ou du texte mais aussi de visualiser les services à proximité. Maintenant, l’objectif est de poursuivre la mise en œuvre de toutes les nouvelles fonctionnalités ».

« Nos produits ont un objectif particulier : être le plus utile possible, dans les moments importants et dans la vie de tous les jours – a déclaré Elizabeth Reid, vice-présidente et responsable du moteur de recherche, en direct de Paris – nous sommes convaincus que l’intelligence artificielle peut maximiser la façon nous atteignons cet objectif »

Recherche multiple

« Avec Multi-Search, vous pouvez effectuer une recherche à partir d’une image et d’un texte en même temps, ce qui ouvre une toute nouvelle façon de rechercher », a annoncé Google. Prenons un exemple, devant nous dans la file il y a quelqu’un qui porte un pull, on l’aime bien et on aimerait savoir de quelle marque il s’agit ou où l’acheter. Il suffit de cadrer et Google nous montrera non seulement le prix et les endroits où l’acheter, mais en élargissant la recherche je peux aussi demander de montrer le même pull mais dans une couleur différente. xOu. Comme l’explique Google, nous recevons une vidéo de Paris d’un ami, pour en savoir plus sur le monument qui apparaît dans la vidéo, il suffit de cliquer dessus et de toucher l’écran de recherche. « Nous créons des expériences de recherche plus naturelles et visuelles, mais nous ne faisons que commencer. À l’avenir, avec l’aide de l’IA, les possibilités seront infinies », a expliqué Google.

Traduire le contexte avec Google

Google Traduction sera également plus accessible grâce à l’intelligence artificielle. L’idée est de traduire non seulement un texte mais le contexte. Il y aura plusieurs versions de la façon dont un mot peut être traduit par exemple ou comment il est utilisé dans l’argot ou les expressions idiomatiques. 33 nouvelles langues seront également disponibles, dont le basque, le corse, l’hawaïen ou encore le kurde.

Immersive View et Live View arrivent également

Google pourra recréer un modèle numérique du monde. Pour ce faire, il utilise des champs de rayonnement neuronal, qui permettent de transformer des images en représentations 3D grâce à l’intelligence artificielle. Il permet donc d’explorer une ville, de faire une sorte d’inspection virtuelle pour obtenir toutes les informations utiles. Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo se « visitent » déjà avec Immersive View. Dans les mois à venir, Florence et Venise arriveront pour l’Italie, puis Amsterdam et Dublin.

Live View, d’autre part, est la possibilité de superposer des informations sur les images, telles que le trafic, la météo, la fréquentation d’un lieu ou les restaurants à proximité. De plus, cliquez simplement sur un café pour voir le menu ou découvrir les avis. Il peut être particulièrement utile, par exemple, pour se repérer dans les aéroports, car il permet de visualiser les salles d’attente, les stations de taxis, les agences de location de voitures ou les remontées mécaniques les plus proches.

Google Maps et stations pour voitures électriques

Nous investissons également dans le développement durable. L’un des objectifs de Google est de faciliter les trajets avec des véhicules électriques, c’est pourquoi il sera possible de suivre tous les arrêts de recharge en cours de route, et l’application indiquera les stations les plus proches ou les plus rapides, fournissant toutes les informations nécessaires pour faciliter les déplacements. Il signalera également les endroits, tels que les supermarchés, qui disposent de bornes de recharge sur place.