Adobe et Microsoft apporteront l’expérience Adobe PDF à Edge

Adobe et Microsoft ont franchi une nouvelle étape dans leur engagement à transformer l’avenir du travail et de la vie numériques. Apporter les fonctionnalités PDF d’Adobe Acrobat à plus de 1,4 milliard d’utilisateurs Windows sur Microsoft Edge.

Ensemble, les deux sociétés mettent à jour l’expérience PDF et la valeur que les utilisateurs attendent de Microsoft Edge. En dotant le lecteur PDF intégré du moteur PDF d’Adobe Acrobat. Cela offrira aux utilisateurs une expérience PDF unique. Cela inclut une fidélité plus élevée pour des couleurs et des graphiques plus précis. Performances améliorées, sécurité renforcée pour la gestion des PDF et meilleure accessibilité. Y compris une meilleure sélection de texte et une narration à voix haute. Ces fonctionnalités resteront gratuites.

Le meilleur lecteur PDF s’appelle désormais Microsoft Edge

Les utilisateurs qui souhaitent des fonctionnalités de documents numériques plus avancées, telles que la possibilité de modifier du texte et des images, de convertir des PDF en d’autres formats de fichiers et de combiner des fichiers, peuvent acheter un abonnement Acrobat qui leur permet d’accéder à ces fonctionnalités lors de leurs déplacements. Même directement depuis Microsoft Edge via une extension de navigateur. Les utilisateurs de Microsoft Edge avec des abonnements Adobe Acrobat existants peuvent utiliser l’extension Acrobat dans Edge sans frais supplémentaires.

« Rapprocher Adobe et Microsoft est bon pour la productivité et bon pour les clients »a déclaré Jared Spataro, vice-président d’entreprise des applications de travail et d’entreprise modernes chez Microsoft. « La technologie PDF d’Adobe dans Microsoft Edge indique que les utilisateurs auront un accès rapide et sécurisé aux fonctionnalités critiques des documents numériques. »

« Le PDF est essentiel pour les entreprises modernes. Accélérer la productivité dans un monde où l’automatisation et la collaboration sont plus critiques que jamais. » a déclaré Ashley Still, Adobe SVP et GM. « En apportant la norme mondiale en matière d’expérience PDF à Microsoft Edge et aux plus d’un milliard d’utilisateurs de Windows dans le monde. Adobe et Microsoft utilisent notre héritage et notre expérience communs en matière de productivité. Faire un grand pas en avant pour faire du travail et de la vie modernes, sécurisés et connectés une réalité.

Toute la puissance d’Adobe Acrobat dans le navigateur

À l’ère de la transformation numérique, le navigateur Web est l’endroit où les gens collaborent, partagent des informations et travaillent dans le cloud. Les utilisateurs du monde entier interagissent avec des milliards de fichiers PDF sur le Web, les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau. Avec les fonctionnalités d’Adobe Acrobat qui optimisent l’expérience PDF sur Edge. Les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 peuvent utiliser les meilleures fonctionnalités d’Adobe PDF dans le navigateur Web Microsoft Edge. Pas besoin de télécharger ou de basculer vers une application distincte.

Un développement pour Edge qui arrivera par phases

Pour répondre aux besoins des organisations disposant d’appareils gérés, la transition vers le lecteur PDF intégré dans Microsoft Edge avec le moteur de rendu Adobe Acrobat PDF se fera par phases, avec une option d’activation initiale pour les appareils gérés. La solution Microsoft Edge PDF avec le moteur hérité devrait être supprimée en mars 2024.

Cette annonce fait partie d’une initiative en cours d’Adobe et Microsoft qui transforme numériquement le travail et la vie. En mettant les outils d’automatisation de documents, de signature électronique et de PDF leaders sur le marché d’Adobe directement aux utilisateurs de Microsoft. Cette expérience PDF dans Microsoft Edge rejoint un ensemble déjà complet d’intégrations Adobe PDF et eSignature dans les solutions Microsoft, notamment Microsoft 365, Microsoft Teams, SharePoint et autres. Il s’agit d’une nouvelle étape dans notre parcours commun visant à donner aux gens les moyens d’innover, d’être efficaces et productifs en continu dans leur vie professionnelle et numérique.