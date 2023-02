Le score de référence montre que le Samsung Galaxy S23 Ultra est toujours derrière l’iPhone 14 Pro

Le lancement du Samsung Galaxy S23 Ultra a déjà pris vie, mais peu de gens l’ont encore. L’appareil est toujours en précommande pour le moment. Il entrera entre les mains des utilisateurs finaux à partir du 17 février. Cependant, de nombreux critiques et testeurs l’ont déjà, et leurs critiques et tests nous donnent un aperçu de presque toutes les fonctionnalités du téléphone.

Il existe également de nombreuses comparaisons sur Internet. En tant que concurrent direct, beaucoup ont comparé le Galaxy S23 Ultra à l’iPhone 14 Pro ou au Pro Max. Nous avons déjà vu des comparaisons de décharge de batterie, des comparaisons de caméras et des comparaisons de vitesse. La dernière comparaison que nous venons de rencontrer est la comparaison des scores Benchmark.

Samsung Galaxy S23 Ultra toujours derrière l’iPhone 14 Pro Max

Avant la sortie du Samsung Galaxy S23 Ultra avec la puce Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, la puce A16 Bionic d’Apple était la première puce de téléphone mobile en termes de vitesse. Maintenant que Samsung a enfin sorti le S23 Ultra, Apple est toujours en tête. On aurait pu penser que la puce Snapdragon spéciale de Samsung pour le Galaxy S23 Ultra allait donner un coup de pied à l’A16. Malheureusement, cela n’a pas pu se produire, comme le montrent clairement les données d’un score de référence.

Un nouveau score Geekbench cité par CompareDial montre que le Samsung Galaxy S23 a obtenu un score monocœur de 1480. Pendant ce temps, l’iPhone 14 Pro d’Apple, alimenté par la puce Bionic A16, a atteint un score monocœur de 1874. En différence de pourcentage , l’iPhone 14 Pro a obtenu un score d’environ 21,02 % supérieur à celui du Galaxy S23 Ultra. Cela indique simplement que l’iPhone est environ 21 % plus rapide que le Samsung en termes de score monocœur.

Jeter un coup d’œil au score multicœur raconte un peu une histoire différente. En effet, l’écart entre les deux téléphones n’est pas aussi important que celui du score monocœur. Avec le score multicœur, le Samsung Galaxy S23 Ultra a atteint un score de 4584. L’iPhone 14 Pro Max a quant à lui atteint 5384. Cela rend l’iPhone 14,86% plus rapide que le Samsung pour le score multicœur.

Ce n’est pas vraiment une surprise car c’est la norme depuis quelques années maintenant. Le Galaxy S22 Ultra de l’année dernière n’a pas non plus pu suivre l’iPhone 13 Pro en termes de scores de référence. Le Samsung Galaxy S22 Ultra est livré avec deux options de chipset, la version Snapdragon et la version Exynos. Cependant, aucune de ces puces n’a pu correspondre à la puce A15 d’Apple.

La bonne nouvelle ici est que Samsung comble progressivement l’écart. Cette année, Samsung a dû supprimer sa propre puce Exynos et se concentrer pleinement sur la puce Snapdragon pour tous ses appareils phares. Cela pourrait être un facteur contribuant aux améliorations que nous constatons aujourd’hui.

Apple pourrait creuser l’écart sur le Galaxy S23 Ultra lorsque l’iPhone 15 Pro remplacera l’iPhone 14 Pro

En septembre de cette année, Apple lancera la série iPhone 15 en tant que successeurs de la série iPhone 14. Les prochains appareils phares devraient comporter la puce bionique A 17 d’Apple. On prétend que cette puce pourrait comporter un nœud de 3 nm de TSMC. Les analystes affirment également que la puce 3 nm apportera environ 10 à 15 % d’amélioration des performances et permettra également de réduire la consommation de la batterie de 35 %.