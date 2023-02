OnePlus Pad : La triste histoire d’une tablette

Les tablettes pourraient connaître une renaissance incroyable cette année lorsque Google, le meilleur chien Android, dévoilera la tablette Pixel plus tard cette année. D’autres ne veulent pas manquer, pas même OnePlus. C’est ainsi que le constructeur chinois a présenté hier le OnePlus Pad aux côtés d’un OnePlus 11 (sans Pro) et des nouveaux OnePlus Buds Pro 2. Une tablette très attrayante – que vous ne verrez pas beaucoup en Allemagne, car elle n’apparaîtra pas sur le marché local.

Voici la tablette OnePlus

Ne nous y trompons pas : le OnePlus Pad est une tablette de milieu de gamme supérieure, pas le haut de gamme bon marché que la marque représentait auparavant. Néanmoins, il est chic, a l’air de haute qualité et polyvalent. Un regard sur les spécifications :

Affichage : écran LCD de 11,61 pouces (format 7:5), 2 800 x 2 000 px (296 ppi)

Taux de rafraîchissement : 60/90/120/144 Hz

Taux d’échantillonnage tactile : 120 Hz/144 Hz

Contraste : 1400:1

Luminosité typique : 500 nits (typique) Processeur : MediaTek Dimension 9000

Processeur graphique : ARM G710 MC10 Mémoire : 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR5)

Flash de 128 Go (UFS 3.1) Batterie : 9 510 mAh/36,99 Wh

Charge en 1h avec 67W SuperVooc Caméra arrière:

13 mégapixels avec stabilisation d’image électronique, vidéo jusqu’à [email protected] fps Caméra frontale:

8 mégapixels avec stabilisation d’image électronique, vidéo jusqu’à [email protected] Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v 5.3, BLE, aptX HD, LDAC, USB Type-C, reconnaissance faciale Dimensions : 258 x 189 x 6,5 mm

Poids : 555g Système d’exploitation : Android 13 avec OxygenOS 13.1

Le OnePlus Pad est disponible en Halo Green, respectueux des yeux. Il obtient un écran lumineux, haute résolution et légèrement arrondi avec jusqu’à 144 Hertz, qui serait capable de 10 bits. On dit qu’il peut rester en veille pendant un mois (si vous ne l’utilisez pas) puis se recharger en une heure grâce à 67W SuperVooc. Il contient jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 rapide, au moins un processeur MediaTek décent de la classe Dimensity 9000. Vous pouvez utiliser un OnePlus Stylo si vous le souhaitez ou ancrer un astucieux clavier Megantic.

De beaux accessoires aussi : un clavier magnétique transforme le OnePlus Pad en ordinateur portable

Il devrait également bien s’entendre avec un smartphone OnePlus. Vous devriez donc pouvoir partager facilement une connexion 5G du smartphone avec la tablette. Les photos que vous prenez avec un smartphone OnePlus apparaissent également dans la bibliothèque du pad et vice versa.

L’appareil photo comme point culminant secret

Personnellement, j’aime particulièrement la caméra arrière. Contrairement à la plupart des autres tablettes, il n’est pas pressé sur le côté pour s’excuser – selon la devise : ce n’est pas bon de toute façon. Non, dans le OnePlus Pad, il est grand et fier au milieu du dos. Cela seul ne rend pas l’appareil photo de 13 mégapixels bon (bien qu’il puisse au moins enregistrer une vidéo 4K à 30 ips), mais l’arrangement seul devrait rendre amusant de prendre une photo avec lui de temps en temps.

Le OnePlus Pad exhibe fièrement son appareil photo.

Les seuls inconvénients que je vois sont la mémoire limitée (seulement 128 Go) et le fait que la caméra frontale est déjà limitée aux vidéos 8 MP et 1080p. Vous ne deviendrez donc pas l’héroïne de la conférence Zoom. L’écran n’est pas OLED, juste LCD, et bien qu’il offre plusieurs niveaux de rafraîchissement, ce n’est pas un vrai LTPO. Mais dans l’ensemble : un super package global qui devrait apparaître au moins sur le marché mondial en avril. OnePlus n’a pas encore annoncé de prix.

Pourquoi pas en Allemagne ?

En août 2022, Nokia a remporté un litige en matière de brevet contre la marque mère de OnePlus, BBK Electronics. Depuis lors, BBK n’a pas été autorisé à vendre des smartphones en Allemagne. D’autres produits sont également concernés, dont la marque sœur Oppo.

Bien sûr, cela paralyse également les affaires dans le monde entier. Mais cela n’explique que partiellement pourquoi BBK semble restreindre de plus en plus la marque OnePlus. Le OnePlus 11, qui a également été présenté hier, n’est plus un appareil haut de gamme, mais seulement un milieu de gamme supérieur. Une version Pro ou même Ultra n’est plus prévue – le OnePlus 10 Pro était le dernier vrai smartphone haut de gamme. L’ancienne marque culte est mal en point. Vous pourrez probablement aussi acheter les OnePlus Buds Pro 2 supportés par Hans Zimmer Technik (oui, oui !) en Allemagne ; pas l’intéressant OnePlus Pad. Dommage !