Vous pourrez bientôt jouer aux jeux PlayStation Vita sur votre téléphone Android

L’un des avantages d’avoir un Android est que vous pouvez télécharger des émulateurs et jouer à vos jeux de console préférés. Nous avons déjà des tonnes d’émulations de haut niveau, qui permettent aux joueurs de revivre le passé et de passer des heures sur les jeux classiques. Eh bien, il y en a un de plus qui arrive. Et cela vous permettra de jouer aux meilleurs jeux PlayStation Vita !

Un port Android du Vita3K sera rendu public ce dimanche. Et avec cela installé sur votre téléphone, vous serez libre d’exécuter n’importe lequel des jeux PlayStation Vita qui sont publiquement disponibles en téléchargement. Cependant, il y a un hic!

L’émulateur Vita3K PlayStation Vita ne sera pas disponible dans le Play Store

Le développeur, Macdu, a donné toutes les informations sur la sortie sur la chaîne Discord du projet. Et d’après ce que les notes suggèrent, vous ne devriez pas vous attendre à ce que le Vita3K soit disponible dans le Play Store. Au lieu de cela, le développeur proposera le fichier APK et toutes les mises à jour ultérieures dans le canal Discord.

De plus, le développement note que l’émulateur Sony PlayStation Vita ne sera pas gourmand en énergie. La configuration minimale requise pour l’émulateur est un chipset Arm64 avec prise en charge de Vulkan 1.0. Et l’appareil doit être Android 7.0 ou supérieur. Cependant, nous ne connaissons pas encore les exigences minimales en matière de SoC et de RAM.

Néanmoins, le développeur note que vous pouvez jouer à la plupart des titres PlayStation Vita 2D si votre appareil répond aux exigences minimales. Et il convient de noter que le développeur a utilisé POCO F3 pour créer le port.

En plus de cela, le développeur déclare que ce port Android de Vita3K prend en charge les pilotes personnalisés sur les appareils Snapdragon. Plus précisément, les appareils de la série Adreno 600 ou supérieure pourront utiliser le pilote graphique open-source Turnip, ce qui entraînera une « augmentation importante de la vitesse ».

Cela dit, nous aurons sûrement plus d’informations sur l’émulateur PlayStation Vita lors de sa sortie le 12 février. Alors, restez à l’écoute pour plus d’informations.