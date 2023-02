Bonne nouvelle : votre iPhone pourrait bientôt recharger vos AirPods !

Le prochain iPhone pourrait éventuellement prendre en charge la charge inversée. Malgré les avancées lancées depuis l’iPhone 12. Apple a travaillé sur ce projet en commençant par l’iPhone 11 mais n’a pas réussi à le terminer.

Les iPhones d’Apple sont compatibles avec la charge sans fil Qi depuis 2017 et les iPhone 8 et X. Cependant, contrairement aux autres appareils Android, les iPhones ne peuvent toujours pas effectuer de charge inversée, du moins pas pour le moment.

Apple travaille toujours sur l’intégration de cette fonctionnalité dans ses iPhones, selon les sources de 9to5mac. La firme de Cupertino avait souhaité l’intégrer à l’iPhone 14 Pro. Quand c’était officiel en septembre dernier, mais il aurait été trop tard.

Les développeurs Apple développent actuellement cette technologie de recharge sans fil bidirectionnelle. Mais seule une partie du travail impliquerait le matériel. De plus, ils se concentreraient sur l’optimisation du logiciel pour permettre un meilleur contrôle du chauffage, du flux électrique, une efficacité énergétique améliorée et une réduction des pertes difficiles à éviter dans la recharge sans fil.

Le développement de la recharge sans fil inversée pour iPhone se poursuit

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Comme d’habitude chez Apple, une interface spécifique serait créée pour permettre à l’utilisateur de contrôler, ou à tout le moins d’être informé, du processus de charge des accessoires qui seraient montés au dos de l’iPhone. Ainsi, une animation et un son uniques seraient disponibles.

Mais un progiciel beaucoup plus complexe et nécessaire se trouve sous l’interface utilisateur. Étant donné qu’au moins une partie de la technologie requise pour l’exécution de la charge inversée est présente dans les iPhones d’Apple depuis l’iPhone 12, cette section semble d’autant plus cruciale. C’est du moins ce qu’indique un document remis par Apple à la FCC américaine.

Cependant, selon les sources de 9to5mac, si les exigences mises en avant par Apple ne sont pas atteintes, ce projet, qui est en préparation au moins depuis la sortie de l’iPhone 11, pourrait encore être retardé. La société de Cupertino serait spécifiquement aux prises avec la chaleur causée par la charge inversée et avec le taux de charge lent.

Pour mémoire, le Wireless Power Consortium a révélé que les travaux d’Apple serviront en partie à développer la deuxième génération de la norme de charge sans fil Qi lors du CES de Las Vegas en début d’année.