Astéroïde de la taille du Colisée découvert accidentellement par le télescope James Webb

La roche spatiale mesure 100 à 200 mètres de long et orbite autour du Soleil dans la ceinture principale d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

Une illustration d’un astéroïde / Crédit : N. Bartmann (ESA/Webb), ESO/M. Kornmesser et S. Brunier, N. Risinger (skysurvey.org)

Un morceau de la Nice antique dans l’espace ? Pas exactement. C’est la suggestion à laquelle est confrontée une équipe internationale d’astronomes qui, en analysant les données du télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA, a accidentellement découvert un astéroïde aussi grand que le Colisée, ou plutôt, aussi petit que le plus imposant des amphithéâtres romains. La roche spatiale est en fait le plus petit objet céleste jamais observé à ce jour par Webb, de 100 à 200 mètres de long, et orbite autour du Soleil au sein de la ceinture principale d’astéroïdes, située entre Mars et Jupiter.

L’astéroïde, a expliqué Thomas Müller, l’astronome de l’Institut Max Planck de physique extraterrestre en Allemagne qui dirigeait l’équipe, a été détecté dans les données d’étalonnage de l’instrument Mid-InfraRed (MIRI) du JWST, qui fournit des modes d’observation et d’analyse spectroscopiques à des longueurs d’onde comprises entre 4,9 et 28,8 µm. Ces données sont accessibles au public et « ne sont que quelques-unes des premières mesures MIRI visant le plan de l’écliptique (le plan qui coupe le centre de la Terre et le centre du Soleil, ndlr) dit Müller. Nos travaux suggèrent que de nombreux nouveaux objets seront détectés avec cet outil”.

En d’autres termes, ces observations de Webb n’étaient pas destinées à rechercher de nouveaux astéroïdes mais à calibrer l’instrument par rapport à la ceinture principale d’astéroïdes, dans le but de tester les performances de certains des filtres de MIRI. Cependant, l’équipe technique ne les a pas jugés utiles à cet effet, en raison de la luminosité de la cible et d’un pointage décalé du télescope.

Néanmoins, lors de l’analyse des données, l’équipe a trouvé le nouvel astéroïde sur une orbite à très faible inclinaison, qui se trouvait à l’époque dans la région intérieure de la ceinture principale. « Nos résultats montrent que même des observations « bâclées » peuvent être scientifiquement utiles, si vous avez le bon état d’esprit et un peu de chance – a ajouté Müller – . Notre objet est situé dans la ceinture principale d’astéroïdes, mais l’incroyable sensibilité de Webb a permis de voir cet objet d’environ 100 mètres à une distance de plus de 100 millions de kilomètres”.

La découverte de cet astéroïde – que l’équipe soupçonne d’être l’un des plus petits jamais observés dans la ceinture principale – aurait, si de nouvelles observations confirment l’objet comme une roche spatiale non détectée auparavant, des implications importantes pour comprendre la formation et l’évolution du système solaire. . Les modèles actuels prédisent la présence d’astéroïdes jusqu’à de très petites tailles, mais les petits astéroïdes ont été étudiés avec moins de détails que leurs homologues plus grands en raison de la difficulté à observer ces objets. « Une répétition de ces observations est prévue Bryan Holler, scientifique de soutien à l’observation JWST au Space Telescope Science Institute de Baltimore, Maryland, a déclaré. Nous nous attendons à trouver de nouveaux intrus dans ces images”.

