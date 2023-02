Le Nvidia RTX 4070 devrait arriver en avril

Moulin à rumeurs : la prochaine entrée de la puissante mais écrasante série Ada Lovelace de Nvidia, la RTX 4070, devrait arriver en avril. Le géant de la technologie aurait révélé à ses partenaires constructeurs son intention de lancer la carte dans deux mois, bien qu’il n’ait jamais confirmé de date précise.

Omgpu.com écrit qu’il a obtenu des documents d’embargo de Nvidia révélant des informations sur la version du RTX 4070. Les informations sur l’embargo sont répertoriées comme étant à déterminer (TBD), mais la date de mise en vente, qui est le lancement réel, est en avril.

Le RTX 4070 est, bien sûr, le petit frère du RTX 4070 Ti récemment sorti (anciennement le RTX 4080 12 Go). Comme son frère, la carte sera probablement basée sur le GPU AD104 et embarquera 12 Go de mémoire GDDR6X.

PG141-SKU343 RTX 4070 Édition de référence AD104-250-A1

PG141-SKU344 RTX 4070 Founders Edition AD104-250-A1

PG141-SKU345 RTX 4070 Édition de référence AD104-251-A1 https://t.co/MtBgLDAU1q – kopite7kimi (@kopite7kimi) 7 février 2023

Étant une version non Ti moins puissante, le GPU du RTX 4070 sera réduit à 5 888 cœurs cuda et aura des vitesses comprises entre 1 920 MHz et 2 475 MHz. Le RTX 4070 Ti, à titre de comparaison, possède 7 680 cœurs cuda et fonctionne entre 2 310 MHz et 2 610 MHz. En tant que telle, la carte à venir devrait offrir 29 TFLOP de performances FP32 maximales, en baisse par rapport aux 40 TFLOP trouvés dans le RTX 4070 Ti.

Les performances réduites signifient que la consommation d’énergie du RTX 4070 devrait être inférieure à celle de la version Ti : sa puissance totale de carte (TBP) de 200 W est inférieure de 85 W à l’entrée Lovelace la plus récente.

Cela nous amène au prix le plus important. Le RTX 4070 Ti a été lancé avec un PDSF de 799 $, bien qu’il ne soit pas facile d’en trouver un à ce prix. Comme nous l’avons noté dans notre test de la carte, elle ne devrait pas coûter plus de 700 $. Nvidia a reçu de nombreuses critiques justifiées pour sa stratégie de prix pour la série Ada Lovelace, il sera donc intéressant de voir combien il a écouté, le cas échéant, en ce qui concerne le RTX 4070. Pour rappel, le RTX 3060 Ti lancé avec un PDSF de 400 $, tandis que la vanille RTX 3060 coûte 330 $.

Après le RTX 4070 pourrait être le RTX 4060. Selon de prétendus benchmarks, cette dernière carte peut rivaliser avec le RTX 3070 Ti en termes de performances. L’équivalent Ampère du RTX 4060 monte en flèche dans les graphiques GPU de l’enquête Steam, mais Nvidia devra tarifer le successeur de manière compétitive s’il veut répéter ce succès.