L’Apple Watch Ultra avec écran microLED n’arrivera qu’en 2025

Selon les rumeurs, Apple se prépare à présenter prochainement sa nouvelle microLED Apple Watch Ultra. L' »Ultra » est sur le point de devenir plus premium avec le nouveau type d’affichage. Pour ceux qui ne le savent pas, le microLED se présente comme une évolution par rapport à l’OLED. Il améliorera la qualité des écrans avec plus de luminosité et d’efficacité. De plus, les écrans micro LED ne souffriront pas des mêmes problèmes de rodage que nous voyons souvent dans les panneaux OLED. L’Apple Watch Ultra ouvrira les portes de cette technologie dans l’écosystème de produits d’Apple. Ce sont d’excellentes nouvelles pour les fans d’Apple, mais apparemment, ils devront attendre un peu plus longtemps.

microLED Apple Watch Ultra prendra plus de temps à venir

Contrairement aux rumeurs précédentes faisant état du lancement de la microLED Apple Watch Ultra en 2024, il semble que cette technologie n’arrivera qu’en 2025. Cette information provient de l’analyste d’affichage Ross Young. Il affirme que les nouvelles informations proviennent directement du fournisseur Apple Osram. Dans son dernier appel aux résultats du quatrième trimestre 2022, Osram déclare qu’il prévoit de commencer à déclarer les revenus de la technologie microLED en 2025. Selon Ross Young, cette information concerne une future Apple Watch microLED.

Jusqu’à présent, de nombreuses rumeurs ont confirmé l’Apple Watch Ultra avec écran microLED. Ce n’est pas une surprise de voir Apple lancer cette technologie sur la montre. Après tout, il a un écran compact et c’est donc le produit parfait pour tester ses capacités avec la nouvelle technologie. À l’avenir, Apple pourrait même apporter des iPhones microLED. L’analyste Jeff Pu a pointé vers la sortie pour 2024, mais avec la dernière déclaration d’Osram, Young pointe vers le lancement pour 2025.

Malheureusement, l’analyste n’a pas fourni d’informations sur cet affichage. Les informations précédentes suggèrent qu’il sera livré avec un panneau de 2,1 pouces, ce qui est grand pour une montre. Pour ceux qui ne le savent pas, l’Apple Watch Ultra actuelle dispose d’un écran de 1,92 pouces, de sorte que le modèle 2025 augmentera la taille. Pendant ce temps, l’Apple Watch Series 8 a une diagonale de 1,77 pouce.

Apple évaluera probablement la technologie avec l’Apple Watch Ultra 2025. Dans quelques années, nous pourrons voir cette technologie atteindre davantage de produits de l’entreprise. En fait, le microLED est une nouvelle technologie émergente que les fabricants travaillent à perfectionner. Il y a encore de la place pour des améliorations dans la technologie, et les fabricants utiliseront probablement les années à venir pour l’améliorer. Jusque-là, OLED restera la technologie obligatoire sur les appareils phares.

La technologie microLED utilise des LED microscopiques qui forment des pixels. Ils offrent des couleurs précises, un rapport de contraste élevé pour le HDR. Il y a de meilleurs angles de vision et moins de risque de brûlure d’écran. Il a également une faible latence pour une prise en charge FPS plus élevée et une efficacité de consommation d’énergie réduite.