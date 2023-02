Vivo V27 5G passe par Geekbench avec le processeur MediaTek

Vivo a présenté sa série Vivo S16 en décembre de l’année dernière. Comme d’habitude, nous nous attendons à ce que ces smartphones arrivent en Inde et sur les marchés clés du monde, mais ils bénéficieront d’un changement de marque et feront partie de la série V. Nous nous attendons à ce que les nouveaux smartphones soient lancés sous la série Vivo V27. Aujourd’hui, le Vivo V27 5G a été repéré sur le site Geekbench. La nouvelle fuite confirme certaines de ses spécifications et fait également allusion à la sortie imminente.

Vivo V27 5G peut ne pas être une copie 1: 1 Vivo S16

Le Vivo V27 5G est passé par Geekbench avec le numéro de modèle V2246. Le smartphone fonctionne sous Android 13 et la variante globale aura probablement Funtouch OS 13 en cours d’exécution. La liste confirme 845 points dans les tests monocœur et 2 217 points dans le département multicœur. Malheureusement, le chipset n’est pas répertorié, mais le GPU révèle qu’il s’agit d’un SoC MediaTek. Il fonctionne avec le GPU Mali-G610 MC4 et nous supposons qu’il s’agit de l’un des chipsets de milieu de gamme de MediaTek. La vanille n’est pas exactement basée sur le Vivo S16. Celui-ci fonctionne avec le SoC Snapdragon 870. Ainsi, le téléphone est plus qu’un simple changement de marque, ou peut-être, compte tenu du score et du GPU, c’est moins. La liste confirme également une variante avec 12 Go de RAM.

Selon des rumeurs récentes, le Vivo V27 se vendra en versions 4G et 5G. Le Vivo V27 4G est également quelque chose de nouveau car la série Vivo S16 n’a pas d’unité 4G. Il a un Vivo S16e, qui peut être lancé en tant que Vivo V27e 5G à un moment donné.

Caractéristiques possibles du Vivo V27

Compte tenu du processeur, il est difficile de croire qu’il s’agit d’un simple changement de marque. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons toujours à ce qu’il intègre certaines des spécifications du Vivo S16. La série Vivo V se concentre généralement sur le design et l’appareil photo, et apparemment, ce sera également le cas avec le nouveau téléphone. Le Vivo S16 contient un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution FHD+. Le téléphone a une découpe centrée et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a jusqu’à 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage.

En termes d’optique, le Vivo V27 peut conserver les capteurs trouvés dans son frère chinois. Le Vivo V27 peut avoir un appareil photo principal de 64 mégapixels avec OIS, un vivaneau ultra large de 8 mégapixels et un tireur macro de 2 mégapixels. Le téléphone dispose d’un puissant appareil photo selfie de 50 mégapixels avec mise au point automatique. Le téléphone dispose également d’une batterie de 4 600 mAh avec une charge de 66 W, Wi-Fi 6, NFC et Bluetooth.

Il convient de noter que Vivo a beaucoup plus d’appareils à venir sur les marchés mondiaux. La société a ouvert le mois de février avec style en lançant la série Vivo X90. Désormais, davantage de téléphones viendront pour les segments bas et milieu de gamme.