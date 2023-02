Les tests bêta d’Apple Pay Later s’étendent ; option mensuelle « acheter maintenant, payer plus tard » également en préparation

Alors qu’Apple Pay Later a été annoncé lors de la WWDC 2022, la fonctionnalité « mais maintenant, payez plus tard » n’a pas encore été lancée au public. Cela pourrait cependant bientôt changer, car un rapport suggère qu’Apple a « étendu un test interne » de la fonctionnalité à ses milliers d’employés de la vente au détail, « un signe que la fonctionnalité approche enfin d’une sortie publique ».

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a évoqué la sortie imminente d’Apple Pay Later parallèlement à la publication des résultats de l’entreprise la semaine dernière. À l’époque, Cook avait déclaré que la fonctionnalité était en cours de test auprès de certains employés d’Apple. Le rapport d’aujourd’hui de Bloomberg indique que le test s’est considérablement élargi.

Selon le rapport, Apple a contacté les employés du commerce de détail cette semaine pour « leur proposer une version test du service » avant son lancement public. « Apple compte environ 270 magasins aux États-Unis et plus de 80 000 employés à travers le pays, ce qui permet à l’entreprise de tester rapidement la fonctionnalité auprès d’une large population », Bloomberg explique.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Apple Pay Later est un nouveau service financier d’Apple qui permettra aux clients aux États-Unis de diviser leurs achats en quatre paiements égaux sur six semaines, sans frais ni intérêts. La fonctionnalité sera disponible partout où Apple Pay est attendu en ligne ou dans l’application.

Voici comment Apple décrit la fonctionnalité :

Apple Pay Later offre aux utilisateurs aux États-Unis un moyen transparent et sécurisé de diviser le coût d’un achat Apple Pay en quatre paiements égaux répartis sur six semaines, sans intérêt ni frais d’aucune sorte.

Intégré à Apple Wallet et conçu en pensant à la santé financière des utilisateurs, Apple Pay Later facilite la visualisation, le suivi et le remboursement des paiements Apple Pay Later dans Wallet. Les utilisateurs peuvent demander Apple Pay Later lorsqu’ils règlent avec Apple Pay ou dans Wallet.

Apple Pay Later est disponible partout où Apple Pay est accepté en ligne ou dans l’application, en utilisant le réseau Mastercard.