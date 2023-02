Il n’y aura pas d’annonces cryptomonnaies pour le Super Bowl de cette année après le crash de FTX

Dans le contexte : les initiés de l’industrie de la cryptomonnaie étaient tous en effervescence l’année dernière lorsque plusieurs publicités liées à la cryptomonnaie sont apparues pendant le Super Bowl LVI. En 2022, les entreprises de cryptomonnaie ont fait des propositions audacieuses et dépensé des millions de dollars en publicités encourageant les téléspectateurs à investir dans les actifs numériques. Mais à peine un an plus tard, l’industrie de la cryptomonnaie a été secouée par une chute majeure de la valeur des actifs numériques. L’une des sociétés de cryptomonnaie les plus en vue a fait faillite et d’autres ont du mal à rester à flot. Coinbase, la seule société cotée en bourse du groupe, a vu ses actions chuter de plus de 60% depuis sa désormais tristement célèbre campagne publicitaire « floating QR code ».

Fox Sports a déclaré lundi qu’il n’autoriserait pas les publicités de crypto-monnaie lors du Super Bowl de cette année le 12 février, à la suite de l’effondrement de l’échange de crypto FTX. De nombreuses entreprises du secteur de la crypto-monnaie, notamment Coinbase, Crypto.com et FTX, ont annoncé leurs sociétés lors de l’événement sportif de l’année dernière. « Il n’y a aucune représentation dans cette catégorie ce jour-là », a déclaré Mark Evans, vice-président exécutif des ventes publicitaires pour Fox Sports.

Selon Evans, deux sociétés de crypto-monnaie avaient déjà réservé des publicités pour le Super Bowl, tandis que d’autres étaient « sur la ligne d’un mètre », mais les accords ont été annulés lorsque le public a appris l’arnaque FTX.

Le Super Bowl est l’un des événements les plus attrayants pour les entreprises sur lesquelles faire de la publicité, avec environ 100 millions de personnes qui le regardent dans le monde chaque année. En 2022, les entreprises de cryptomonnaie ont dépensé 54 millions de dollars au total pour les publicités du Super Bowl. L’un des plus grands échanges de crypto-monnaie aux États-Unis, Coinbase, a attiré de nouveaux clients avec la promesse de prix Bitcoin gratuits dans une publicité virale qui comportait un code QR rebondissant qui a planté l’application de l’entreprise. Mais cette année, vous ne pouvez vous attendre à rien de ce bruit pendant le Super Bowl LVII.

FTX valait près de 32 milliards de dollars il y a un an. Gisele Bundchen et Tom Brady sont apparus dans leur publicité du Super Bowl. De plus, des célébrités de premier plan comme Larry David sont actuellement embourbées dans des litiges pour avoir approuvé FTX lors du Super Bowl 2022, il n’est donc pas surprenant que cette année ait vu une baisse spectaculaire des parrainages de marque soutenus par des célébrités dans l’industrie de la cryptomonnaie.

Comme vous le savez probablement, après toute cette publicité FTX qui aurait pu sembler florissante à la surface, environ neuf mois plus tard, en novembre 2022, la société a déposé son bilan, plusieurs dirigeants ont été accusés de fraude électronique et de complot, et accusés de détournement de client. fonds.