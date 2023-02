Twelve South rafraîchit l’étagère de sac à dos en aluminium populaire pour Apple Studio Display

Aujourd’hui, Twelve South rafraîchit l’un de ses accessoires Mac les plus uniques pour le dernier moniteur de bureau d’Apple. Le Studio Display est apparu pour la première fois au printemps dernier, et maintenant l’un des 9to5Jouets’ les accessoires préférés de la société sont mis à jour : le support de sac à dos signature pour le compagnon Mac haut de gamme.

Le sac à dos Twelve South est maintenant rafraîchi pour Apple Studio Display

Lancé à l’origine au début des années 2010, le premier sac à dos Twelve South existe depuis près d’une décennie avant le rafraîchissement d’aujourd’hui. Maintenant enfin avec le temps et recevant une mise à jour pour l’écran d’Apple, la version mise à jour utilise une version modifiée pour résoudre les mêmes problèmes qu’auparavant.

En ce qui concerne ce à quoi s’attendre du sac à dos Twelve South, la marque est peut-être en train de peaufiner le design (form factor), mais son principe général reste le même. Se clipsant à l’arrière de l’Apple Studio Display, l’accessoire vous offre une étagère flottante pour poser toutes sortes de gadgets différents dans votre configuration. Parfait pour les périphériques que vous aurez toujours branchés sur votre machine, comme les disques durs et les stations d’accueil USB-C, ou même simplement les objets de collection que vous souhaitez montrer, le sac à dos est l’endroit idéal.

Il est entièrement fabriqué en aluminium pour correspondre au look du moniteur haut de gamme d’Apple et comporte également des trous de ventilation pour une meilleure dissipation de la chaleur, en fonction de l’accessoire qui se trouve perché sur le sac à dos Twelve South. Il existe également un mécanisme de montage invisible similaire en jeu.

En mars de l’année dernière, j’ai personnellement pris connaissance de l’expérience de la version de cet accessoire adaptée à l’iMac M1 d’Apple. En m’éloignant impressionné par son design minimaliste, j’ai trouvé que l’add-on était un must absolu pour quiconque utilise l’un des ordinateurs de bureau Apple Silicon. Maintenant, à peu près de la même manière, Twelve South apporte ce statut indispensable à un autre appareil de l’écurie d’Apple.

Apportez le sac à dos Twelve South à votre moniteur Apple maintenant

Maintenant disponible à l’achat, vous trouverez le sac à dos pour Studio Display disponible directement dans la boutique officielle Twelve South ainsi que sur sa vitrine Amazon. Les prix arrivent à 44,99 $ dans les deux cas, ce qui correspond exactement à ce que le précédent modèle d’iMac M1 a lancé.

Avis de Netcost-security.fr

Tout compte fait, le sac à dos Twelve South n’est pas le plus flashy des accessoires, mais c’est certainement l’un des plus utiles. Je suis heureux de le voir passer à l’Apple Studio Display, même si la machine n’est pas tout à fait la même approche tout-en-un que les iMac pour lesquels l’accessoire a été conçu à l’origine. Ces écrans peuvent bénéficier d’une grande partie du même look épuré, et Twelve South offre certainement cela avec un design simple mais extrêmement fonctionnel.